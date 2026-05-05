Cortes por obras hasta el 12 de mayo en Montevideo en zona céntrica: paradas suprimidas y cambios de ruta
La Intendencia de Montevideo anunció modificaciones en la movilidad en Arenal Grande por obras de saneamiento. Consultá el nuevo recorrido por Justicia y Amézaga, las paradas suspendidas y las paradas provisorias habilitadas.
Por obras de saneamiento, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que hasta el martes 12 de mayo habrá un desvío en Domingo Aramburú, entre Emilio Reus y Arenal Grande. Esto afecta distintas líneas de ómnibus, que se ven obligadas a cambiar su trayectoria, mientras algunas paradas quedarán suspendidas y otras se instalarán de forma provisoria.
Las líneas de transporte afectadas son: 163, 191, 199, 526, 546. Las mismas transitarán por Justicia, Amézaga, doblarán en Porongos hasta agarrar Domingo Aramburú.
La parada en Inca y Blandengues quedará suspendida hasta finalizar las obras de saneamiento y habrá una parada provisoria en Porongos y Blandengues. Por más información de cortes de calle vigentes, consultar en: https://montevideo.gub.uy/area-tematica/movilidad/gestion-de-la-movilidad/centro-de-gestion-de-movilidad.
