Cortes por obras hasta el 12 de mayo en Montevideo en zona céntrica: paradas suprimidas y cambios de ruta

La Intendencia de Montevideo anunció modificaciones en la movilidad en Arenal Grande por obras de saneamiento. Consultá el nuevo recorrido por Justicia y Amézaga, las paradas suspendidas y las paradas provisorias habilitadas.

05/05/2026, 09:51
Calle cerrada por trabajos de la IMM
Foto: Estefanía Leal

Por obras de saneamiento, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que hasta el martes 12 de mayo habrá un desvío en Domingo Aramburú, entre Emilio Reus y Arenal Grande. Esto afecta distintas líneas de ómnibus, que se ven obligadas a cambiar su trayectoria, mientras algunas paradas quedarán suspendidas y otras se instalarán de forma provisoria.

Las líneas de transporte afectadas son: 163, 191, 199, 526, 546. Las mismas transitarán por Justicia, Amézaga, doblarán en Porongos hasta agarrar Domingo Aramburú.

Desvío Domingo Aramburú y Arenal Grande
Desvío Domingo Aramburú y Arenal Grande.
Foto: IMM

La parada en Inca y Blandengues quedará suspendida hasta finalizar las obras de saneamiento y habrá una parada provisoria en Porongos y Blandengues. Por más información de cortes de calle vigentes, consultar en: https://montevideo.gub.uy/area-tematica/movilidad/gestion-de-la-movilidad/centro-de-gestion-de-movilidad.

