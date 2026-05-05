Atención, viajeros: Aerolíneas Argentinas ya no permite el equipaje de mano gratuito en su tarifa base

Aerolíneas Argentinas decidió eliminar el equipaje de mano gratuito de su tarifa base. Según informó, la medida ya comenzó a regir este lunes 4 de mayo para los vuelos nacionales, aunque la situación es la misma para la conexión con Uruguay: en cada pasaje solo se puede incluir un bolso o mochila con un máximo de tres kilos.

La medida entrará en vigencia con los boletos emitidos a partir de esta semana, es decir, no impactará en los pasajeros que hayan comprado un pasaje antes del anuncio. La compañía argumentó que la decisión es para tener “más competencia”. Fuentes de la aerolínea explicaron a La Nación que el objetivo es ofrecer una tarifa que “compita con las que ofrecen las low cost”, que separan los valores del pasaje del costo del equipaje. “De esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones”, indicaron.

¿Qué vuelos se ven afectados por la eliminación del equipaje de mano gratuito?

Las propuestas de la empresa es distinta para los viajes dentro de Argentina o al exterior, y también tiene diferencias si los pasajes se compran desde el país de la empresa o desde fuera. A la novedad de que la tarifa base ya no incluye carry on en los vuelos nacionales —usados por muchos uruguayos para viajar por Argentina— se agrega que esa opción no está disponible tampoco para los viajes desde y hacia Uruguay, al Aeropuerto de Carrasco o a Punta del Este. Se puede optar por un equipaje a despachar aunque con un cargo extra. Mientras tanto, la diferencia de precios entre la tarifa base y la plus (que sí permite llevar carry on y un equipaje a despachar sin cargo extra) es de más de US$ 20 por tramo en el trayecto Carrasco-Aeroparque.

Condiciones de viajes de cabotaje en Argentina comprados desde el exterior. Foto: Aerolíneas Argentinas

Las fuentes subrayaron que Aerolíneas Argentinas ofrecerá distintas familias de tarifas que tienen “condiciones específicas pensadas para cada segmento o perfil de pasajero”. Se dividen según las preferencias de los viajeros respecto a garantías del viaje, peso y valor del equipaje y cargos adicionales, entre otras condiciones.

En este sentido, todas las categorías incluirán en su pasaje un artículo personal de hasta tres kilos, mientras que las condiciones “promo” y “base” no tendrán un equipaje de mano. Por su parte, el resto de los segmentos —plus, flex, promo premium economy y premium economy— contarán dentro de cada boleto con un carry on de hasta ocho kilos (diez kilos en caso de conectar con Uruguay).

Condiciones de viaje desde varios países de Sudamérica a Argentina por Aerolíneas Argentinas. Foto: captura de pantalla

Sí se mantiene el carry on de diez kilos para otras conexiones, por ejemplo entre Argentina y Brasil.

Asimismo, desde la empresa detallaron que la medida no debería modificar la demanda en los pasajes: “El perfil de viajeros de Aerolíneas está bien definido y la eligen porque es confiable y tiene una oferta amplia de rutas y destinos. La modificación apunta a disputar un segmento que privilegia el precio pero que eligiendo a la compañía tiene mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios y puntualidad”.

En redes sociales, sin embargo, diferentes usuarios se quejaron de la medida y exigieron reducciones en los costos de los tickets. Algunos de ellos aseguraron que la normativa ya había sido implementada, sin embargo, desde la compañía aérea desmintieron la versión: “No es cierto. La confusión puede deberse a que hay una tarifa promo que no contemplaba el equipaje. Entró en vigencia con los tickets comprados a partir de este lunes”.

En comentarios que publicaron en redes sociales, muchos usuarios expresaron su malestar por la eliminación del equipaje de mano de la tarifa base y que el límite ahora sea de hasta tres kilos. “Es increíble, siguen cobrándote por las mismas condiciones”, remarcaron.

Equipaje de mano. Foto: Freepik.

La medida se da en un contexto complicado para los pasajeros aéreos, quienes sufrieron subas en los costos de los pasajes por el aumento del combustible a nivel global por la guerra en Medio Oriente. Además, el martes pasado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comunicó otro incremento en los precios por la actualización de la tasa de seguridad operacional.

Tal como informó La Nación, con la nueva normativa, la suba se trasladó de forma directa al precio de los tickets. Por ejemplo, un pasaje de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Rio de Janeiro hoy tiene un valor aproximado de US$ 446, mientras que en febrero valía US$ 327,90, US$ 118,1 menos.

La línea de bandera, en tanto, destacó que en 2025, por primera vez en 20 años, tuvo ganancias y no necesitó subsidios. El año pasado, la compañía reflejó un resultado positivo de US$ 112 millones.

Con información de La Nación/GDA