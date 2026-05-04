"Una ayuda de Dios": el dramático aterrizaje de un avión que chocó contra un camión antes de llegar a la pista

Un avión de la aerolínea estadounidense United Airlines, con 231 ocupantes, casi se ve envuelto en una tragedia cuando una de sus ruedas rozó una columna de alumbrado y un camión mientras se encontraba en fase de aproximación para aterrizar cerca de Nueva York este domingo.

La aeronave, un Boeing 767-400 que venía de la ciudad italiana de Venecia, pudo aterrizar sin contratiempos en el aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y nadie resultó herido a bordo, según funcionarios de la agencia reguladora estadounidense de aviación (FAA).

Una investigación preliminar de la Policía Estatal de Nueva Jersey indicó que el incidente se produjo cuando el avión de United Airlines, con 221 pasajeros y 10 tripulantes, se aproximaba a la pista.

Una cámara en el interior del camión, que apuntaba al conductor, permite conocer en detalle lo que sucedió.

🔴 Il semblerait que le Boeing 767-400 de United Airlines ai également heurté un camion lors de son atterrissage à l’aéroport de Newark.



Le chauffeur du camion est hospitalisé après avoir subi de légères blessures selon CNN. https://t.co/G6FgtdIYd1 pic.twitter.com/vUq9QK6f4v — air plus news (@airplusnews) May 3, 2026

Un neumático de aterrizaje y la parte inferior del aparato golpearon un poste y un camión repartidor en una autopista próxima a las pistas del aeropuerto. "El poste impactó luego a un jeep", que también circulaba por la autopista, señaló la policía.

El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después.

Mientras tanto, también se observaron daños "menores" en el Boeing 767-400, precisó la autoridad portuaria.

Conductor de camión que sufrió un accidente con un avión en Nueva Jersey. Foto: captura de redes sociales

El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, a la que pertenece el camión implicado, aseguró en un mensaje a la AFP que su chofer estaba "bien" tras sufrir pequeños cortes.

Paterakis también dijo a la cadena ABC que todos los implicados en el incidente tuvieron muchísima suerte "porque podría haber ocurrido lo contrario de lo que pasó, y una pequeña ayuda de Dios fue de gran valor esta noche para todos los que iban en el avión y el conductor".

La FAA anunció la apertura de una investigación. En un comunicado, United Airlines también dijo que prevé "realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente".

La tripulación fue retirada del servicio como parte del proceso, añadió.

AFP