Avioneta que trasladaba millones de dólares se estrelló en Paraguay: residentes del área saquearon los restos

Una avioneta se estrelló en Paraguay con aproximadamente 15 millones de reales en efectivo (unos US$ 3 millones) y unos US$ 5 millones en guaraníes paraguayos a bordo. Tras el accidente, los residentes locales acudieron al lugar y recogieron algunos de los billetes esparcidos por el impacto. El piloto falleció y tres personas resultaron heridas.

La aeronave se estrelló en una zona rural del país, en la localidad de San Isidro, en Minga Guazú, cerca de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas recogiendo fajos de dinero alrededor de los restos del avión bimotor. El comisario Carlos Duré, jefe de la unidad policial encargada de investigar el incidente, informó que se robaron aproximadamente US$ 2 millones.

#NUEVO #VIDEO

Otro video del trágico accidente que aéreo sacudió a la ciudad de Minga Guazú cuando una avioneta alquilada por Prosegur se precipitó violentamente sobre una vivienda, generando una escena de caos y conmoción.



El siniestro dejó como saldo la muerte del piloto y… pic.twitter.com/SoC8zx090R — Agenda Paraguay (@agparaguay) April 19, 2026

Actividades delictivas en la frontera

La policía ha detectado actividades delictivas paralelas en la región fronteriza. Según las autoridades, grupos criminales utilizan uniformes falsos para suplantar la identidad de policías y fiscales con el fin de extorsionar a los residentes y recuperar parte de los fondos desaparecidos.

Las autoridades paraguayas siguen investigando las circunstancias del accidente. Según un comunicado de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay, las investigaciones preliminares indican que la aeronave sufrió una falla en su motor izquierdo durante el vuelo. El avión Cessna 4020B pertenecía a la empresa Aerotax y había sido fletado por Prosegur para transportar los billetes.

Modelo de Cessna 402.

Tras el accidente, se enviaron equipos policiales al lugar de los hechos para intentar recuperar el dinero robado. Asimismo, se han iniciado investigaciones para determinar si la caída se debió a un fallo mecánico, un error operativo u otro factor.

O Globo/GDA