Tragedia aérea en Brasil: así fue el impacto de un avión contra un edificio de apartamentos

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas —una de ellas en grave estado— luego de que un pequeño avión se estrellara contra un edificio de cuatro pisos en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil.

Un video divulgado por TV Globo muestra cómo la aeronave comienza a descender con inestabilidad, gira a su izquierda e impacta contra el edificio de apartamentos.

Según informó O Globo, el avión monomotor se estrelló en el barrio Silveira, al noreste de la capital del estado de Minas Gerais. Los fallecidos eran el piloto y el copiloto, mientras que los otros tres ocupantes de la aeronave fueron rescatados con vida, aunque uno de ellos permanece en estado grave.

El avión se estrelló entre el tercer y el cuarto piso del edificio residencial, en la zona de la escalera, sin entrar a ninguno de los nueve apartamentos. La aeronave impactó en la pared y cayó sobre un estacionamiento. Los cuerpos del piloto y el copiloto fueron hallados bajo los restos del avión, informó un vocero del Cuerpo de Bomberos.

"El avión se estrelló entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado contra los costados, podría haber alcanzado una vivienda. Según los informes, esos apartamentos estaban habitados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera sin impactar ningún apartamento", dijo el vocero.

Avión se estrella contra un edificio de apartamentos en Belo Horizonte, Brasil. Foto: redes sociales/O Globo/GDA

El edificio fue evacuado de manera preventiva mientras se evalúa si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del accidente. Sin embargo, según Bomberos, no presenta riesgos estructurales ni de explosión aparentes.

El accidente ocurrió poco después del mediodía. Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se fueron hasta el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas.

En declaraciones a la radio Itatiaia, un testigo informó haber visto el avión pasar cerca de su ventana mientras se encontraba en el gimnasio: "Hizo mucho ruido y vi el impacto. Por lo que pude observar, giró ligeramente cerca del edificio y terminó estrellándose contra él, destruyéndolo parcialmente, y los escombros cayeron debajo".

Avión se estrella contra un edificio de apartamentos en Belo Horizonte, Brasil. Foto: redes sociales/O Globo/GDA

Con información de O Globo/GDA y EFE