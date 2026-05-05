Son cinco clásicos este domingo en Maroñas donde se destacan los destinados a la generación actual en arena y grama

Con cinco carreras estelares, Maroñas se lleva la atención hípica del fin de semana ya que habrá dos pruebas estelares para ellas y ellos de la generación actual en arena y grama sobre 1400 metros, dos más para potrillos y potrancas sobre misma distancia pero en grama y se suma una prueba de corte mayor para yeguas, también en verde y con 14 cuadras también de recorrido.

En las estelares de generación 2023 hay doble anotación, no es la primera vez que ocurre, se verá en qué carrera optan las conexiones de cada uno de ellos.

A nivel de inscripciones se han conformado un total de 21 carreras a partir de 270 inscriptos en Maroñas, en Las Piedras se conformaron 11 carreras a partir de 158 inscriptos, se corre el viernes con el Preferencial Arquitecto Carlos Rodríguez Larreta de base que va sobre 13 cuadras con Running Gun (63), Troienne (54), Azulgrana (56), Orson Wells 50), Banderazo (54), Sasnal (56) cerrando la cuenta Inter Watch (50,5).

Diego Martin BazanCoceres

En la sabatina se disputan nueve en el Real de San Carlos de Colonia siendo previa de la jornada de Maroñas que tiene ocho pruebas de condición dejando 13 para la dominical con cinco estelares.

Abre la reunión el Pablo Piacenza Maldonado, 1400 en grama para potrancas en donde anotaron La Inalcanzable, Ur Glamurous, Umburanas, Risueña Fever, Soul Carioca, Colifateada y Super Hada conformando prueba estelar con siete postulantes al éxito.

En sexto término se corre el Gustavo Aguirre Bayley sobre 1400 metros en arena para potrillos nacidos en nuestras praderas, van Arequipa, Ureca, Uno Macho, Abrileño Fever, Esta Firme y Ezequiel.

Acto seguido va el Milton Díaz Mainero, listado para yeguas en donde prometen ocupar gateras Grandinata, Triple A, Soy Rubia, Lemon Chocolat, Noveau Riche, Candara y Sophisticated CA.

Siguiendo con pruebas de corte mayor en octavo lugar se disputa el Jorge Larrañaga Fraga para potrillos en donde largan de empalizada hacia Belloni Noccioli D´Italia, Sebastiano, A Picante, Montjuic, Right Now, Dionisio, Perdido No Espacio y Esta Firme.

Cerrando los clásicos de domingo se disputa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca sobre catorce cuadras en arena para potrancas, van Intercoqueta, Vistosa Ave, Ur A Hero, La Inalcanzable, Princesa Lex, Helenita y Toscana law.

En pruebas dobles de la generación 2023 hay anotaciones dobles lo cual se verá en el correr de las horas en que carrera van.

Hoy se conforman programas y horarios de las cuatro reuniones que tienen en la jornada de domingo el pico alto de atención ya que los ganadores de las estelares apuntaran hacia la Serie Campeones y Criterium.

