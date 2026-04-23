Detergente líquido o en polvo: qué tener en cuenta para elegir el más eficaz en cada lavado

Elegir entre detergente líquido o en polvo puede parecer una decisión menor, pero influye directamente en la limpieza de la ropa, el cuidado de los tejidos y el rendimiento de la lavadora. Aunque ambos cumplen la misma función, sus características hacen que se adapten de forma distinta según el tipo de lavado.

En los últimos años, la oferta de detergentes se amplió y con ella también las dudas de los consumidores. Hoy, además del precio, entran en juego factores como la eficiencia, el tipo de suciedad y el impacto ambiental, que pesan cada vez más a la hora de elegir el producto adecuado para el hogar.

En el caso del detergente en polvo, una de sus principales ventajas es su mayor poder de limpieza profunda, especialmente en prendas con suciedad incrustada. También suele funcionar mejor en lavados con agua tibia o caliente, ya que sus componentes se activan con mayor eficacia en esas condiciones.

Otro punto a favor es la presencia de agentes blanqueadores, que ayudan a mantener la ropa blanca en mejores condiciones, así como su mayor rendimiento por lavado, lo que puede traducirse en un ahorro a largo plazo. Además, suele presentarse en envases reciclables, lo que reduce su impacto ambiental.

Sin embargo, presenta una limitación: si no se disuelve completamente, puede dejar residuos en la ropa, sobre todo en ciclos de lavado con agua fría.

En definitiva, la elección entre detergente líquido o en polvo depende del tipo de ropa, el nivel de suciedad y las condiciones de lavado, más que de una única fórmula ideal para todos los casos.

En base a El Tiempo/GDA