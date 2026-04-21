Migraña: una enfermedad frecuente pero subestimada que ahora visibiliza la serie Healthier Together

La migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes del mundo, pero también una de las más incomprendidas. A pesar de afectar a más de mil millones de personas, su impacto sigue siendo subestimado tanto a nivel social como médico. En ese escenario surge “Healthier Together”, una serie impulsada por AbbVie que busca poner en primer plano las experiencias de quienes conviven con esta condición.

El proyecto, presentado por la Fundación WHO y producido por BBC StoryWorks, reúne testimonios de pacientes, investigadores y profesionales de la salud con el objetivo de visibilizar una enfermedad que, pese a su alta prevalencia, sigue cargando con estigmas.

Mucho más que un dolor de cabeza

Lejos de ser un malestar pasajero, la migraña es una condición compleja que puede incluir dolor intenso y pulsátil, acompañado de náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz y al sonido. Los episodios pueden durar horas o incluso días, y en muchos casos obligan a interrumpir la rutina diaria.

Incluso después de una crisis, el cansancio físico y mental puede prolongarse, afectando el desempeño laboral, la vida social y los vínculos familiares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se trata de una enfermedad recurrente que suele acompañar a quienes la padecen durante gran parte de su vida.

Mujer con migraña. Foto: Pexels.

El peso del estigma y la falta de diagnóstico

Uno de los mayores desafíos en torno a la migraña es la falta de reconocimiento. Solo una minoría de quienes la padecen cuenta con un diagnóstico formal, lo que evidencia barreras tanto en el acceso a la atención como en la comprensión de la enfermedad.

El estigma sigue siendo un factor determinante. Muchas personas sienten que su dolor es minimizado o malinterpretado, incluso dentro del ámbito médico. Esta situación no solo retrasa el tratamiento, sino que también impacta directamente en la calidad de vida.

Hombre sufre migraña. Foto: Freepik.

Historias reales para generar conciencia

Frente a este panorama, “Healthier Together” apuesta a reducir la brecha entre percepción y realidad. A través de relatos en primera persona, la serie muestra cómo la migraña atraviesa la vida cotidiana y por qué es necesario abordarla de forma integral.

Desde AbbVie sostienen que comprender el alcance de la enfermedad es clave para mejorar su diagnóstico y tratamiento. En ese sentido, destacan la importancia de impulsar la investigación y generar espacios de diálogo que permitan visibilizar estas experiencias.

Con una versión en español ya disponible, la iniciativa busca acercar estas historias a un público más amplio y contribuir a un cambio en la forma en que se entiende la migraña: no como un simple dolor de cabeza, sino como una condición neurológica que requiere atención, empatía y abordaje adecuado.

En base a El Tiempo/GDA