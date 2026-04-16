Cómo quitar las manchas amarillas de la ropa blanca: trucos caseros y efectivos para recuperar las prendas

Es difícil mantener las prendas blancas igual de relucientes que estaban al momento de comprarlas. Es inevitable la sudoración, lo que puede provocar en muchas ocasiones que las camisas o remeras blancas empiecen a tomar un color amarillento en la zona de las axilas. Sin embargo, mediante métodos de oxidación natural esto se puede solucionar fácilmente y sin dañar la ropa.

La decoloración amarillenta se produce por una reacción química entre las sales del sudor y los ingredientes activos del desodorante o antitranspirante. Para contrarrestar esta reacción, hay alternativas químicas capaces de romper los enlaces moleculares de la mancha.

Expertos en el mantenimiento y cuidado de los textiles afirman que la técnica más eficaz para deshacerse de las manchas amarillas es la mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Solo se debe mezclar media taza del vinagre con cuatro cucharadas de bicarbonato hasta formar una pasta. Esa solución genera una reacción efervescente que se impregna en los tejidos. Se debe aplicar directamente sobre las manchas de axila, luego frotarla un poco y dejar reposar por una o dos horas antes de llevarla a un ciclo de lavado normal.

También recomiendan ácidos naturales, como el limón (en complemento con exposición solar de la prenda). El ácido cítrico es un agente blanqueador orgánico. Exprimir un poco de jugo de limón directo sobre la mancha de sudor, y exponerla al sol durante dos horas, elimina los pigmentos amarillentos de forma natural.

Bicarbonato de sodio. Foto: Freepik

¿Qué pasa si la mancha en la prenda blanca persiste?

Si se trata de manchas con mayor complejidad, el percarbonato de sodio actúa eficazmente con algodón. Se debe añadir el percarbonato al detergente habitual, lo que liberará oxígeno activo que disuelve las manchas que tenga la prenda.

El agua oxigenada también es un aliado en casos de emergencia. Si se mezcla con agua fría en partes iguales, puede actuar sobre las zonas específicas dejándolas en remojo unos 30 minutos.

Productos que perjudican la calidad de la prenda

A pesar de poder encontrar varias soluciones con productos del hogar, se desaconseja el uso de cloro para tratar con las manchas. El cloro genera una reacción con las proteínas presentes en las fibras, que deja la prenda aún más amarillenta. Si se trata de manchas antiguas, es mejor dejar la prenda entera en remojo con agua caliente con vinagre y bicarbonato, por lo menos una hora.