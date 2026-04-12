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Cuándo cambiar el colchón: señales de desgaste que afectan el descanso y la salud diaria

El estado del colchón incide directamente en la calidad del sueño. Reconocer signos de deterioro, mantener una buena higiene y ventilarlo adecuadamente son claves para decidir a tiempo su recambio.

El País
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12/04/2026, 10:00
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Foto: Freepik.

El colchón es una pieza central del descanso cotidiano, aunque muchas veces su desgaste pasa inadvertido hasta que aparecen molestias o se altera el sueño. Detectar a tiempo sus señales de deterioro, así como sostener ciertos cuidados básicos, puede marcar una diferencia concreta en la salud y el bienestar.

Con los años, estos elementos acumulan polvo, ácaros y otros alérgenos que afectan la calidad del aire en el hogar y pueden generar incomodidades respiratorias. De acuerdo con un informe del portal especializado CuidatePlus, este es uno de los aspectos que obliga a revisar su estado y evaluar un eventual reemplazo.

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Señales que indican que llegó el momento

Si bien la vida útil promedio de un colchón ronda entre los 7 y los 10 años, hay indicadores que pueden anticipar su recambio. Entre los más evidentes aparecen los hundimientos, bultos o superficies irregulares, que terminan afectando la postura durante el descanso.

También es frecuente que el cuerpo dé señales: dolores de espalda, cuello o articulaciones al despertar pueden estar vinculados a la pérdida de soporte. A esto se suma la dificultad para encontrar una posición cómoda o los despertares nocturnos, que muchas veces reflejan que el colchón ya no cumple su función.

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Foto: Unsplash.

Limpieza y mantenimiento para prolongar su vida útil

El cuidado regular ayuda a extender su duración. Aspirarlo con frecuencia —sobre todo en costuras y bordes— permite retirar polvo, cabellos y otros residuos acumulados.

Para manchas leves, se recomienda utilizar agua tibia con un detergente suave. En situaciones más complejas, como marcas de sudor o sangre, el mismo informe sugiere aplicar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada al 3%, dejar actuar unos minutos y luego retirar con un paño húmedo.

La desinfección también juega un papel importante. Una solución de vinagre blanco y agua en partes iguales puede colaborar en la eliminación de bacterias y ácaros, siempre retirando luego la humedad con un paño limpio.

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Foto: Unsplash.

Ventilación y protección: hábitos que hacen la diferencia

Otro punto clave es asegurarse de que el colchón quede completamente seco antes de volver a usarlo. Ubicarlo en un ambiente ventilado o cerca de una ventana abierta favorece este proceso y evita la acumulación de humedad.

A su vez, el uso de un protector funciona como una barrera frente a manchas y suciedad, facilitando la limpieza y ayudando a conservarlo en mejores condiciones por más tiempo.

Revisar periódicamente su estado y aplicar estas prácticas permite sostener un descanso adecuado. Aunque la duración puede variar según el uso, prestar atención a las señales de desgaste resulta fundamental para decidir a tiempo cuándo renovarlo.

En base a El Tiempo/GDA

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