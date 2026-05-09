El dólar en Uruguay retrocede 1,26% en la semana a nivel interbancario y se aleja de la barrera de los $ 40

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer (tuvo una ínfima baja de 0,01%), luego de cinco jornadas consecutivas a la baja, y se negoció en promedio en $ 39,747 a nivel interbancario. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,73 y $ 39,78, para finalizar en el mínimo, un 0,18% por debajo del cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense cayó 1,26% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del jueves previo, ya que el viernes pasado no hubo operativa por el feriado). El billete verde retrocedió en todos los días de la semana (si bien la de ayer fue ínfima).

En mayo el dólar baja 1,26%, aunque en 2026 sube 1,81%.

Una persona cuenta billetes de 100 dólares Foto: Canva

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 301 transacciones por un monto equivalente a US$ 162 millones. Ayer se negociaron US$ 11 millones en 21 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, ayer el dólar bajó 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, al cerrar en $ 38,50 y $ 41 respectivamente.

En la semana la cotización al público bajó $ 1,45 para la compra y 55 centésimos para la venta .

Foto: Pxhere.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,35% y cerró en 4,8999 reales. En el mes, el dólar en Brasil cae 1,78%, mientras que en 2026 retrocede 10,95%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,25% ayer y finalizó en 1.394,12 pesos argentinos. En mayo sube 0,94%, aunque en 2026 cae 4,47%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer ocho unidades y cerró en 66 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoto estadounidense). En la semana (y en el mes), el riesgo país sube seis unidades y en lo que va de 2026 está estable.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,75%, en el objetivo fdel Banco Central.