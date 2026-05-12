Qué se celebra hoy, martes 12 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, martes 12 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. La fecha ofrece una recorrida por acontecimientos relevantes ocurridos en distintas épocas y figuras que dejaron su huella.

Qué se conmemora el 12 de mayo

El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, coincidiendo con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería moderna. Este día rinde un merecido homenaje a los profesionales de la salud que desempeñan un papel fundamental en el cuidado de los pacientes y en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a nivel global.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de mayo

2017. Un ciberataque masivo, con más de 200.000 infectados, golpeó a grandes empresas en al menos 140 países. El virus informático afectó a compañías como FedEx, al sistema de salud británico y a Telefónica de España, en uno de los episodios de mayor alcance global en materia de seguridad digital.

1951. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, autorizó experimentar con la bomba de hidrógeno. El ensayo se realizó en un atolón de Micronesia y marcó un salto decisivo en la carrera armamentística, por el enorme poder destructivo atribuido a este nuevo tipo de arma.

1949. Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo negociado en el seno de la ONU para poner fin al bloqueo de Berlín. El entendimiento supuso un paso clave en uno de los primeros grandes conflictos políticos de la Guerra Fría en Europa.

1940. Las divisiones blindadas alemanas irrumpieron en la llanura francesa tras atravesar las Ardenas en Bélgica. La ofensiva permitió desbordar al ejército francés y a la Línea Maginot, en una maniobra decisiva durante la Segunda Guerra Mundial.

1927. Augusto César Sandino anunció en Nicaragua su determinación de continuar la lucha contra las tropas de intervención estadounidenses. Lo hizo mediante una circular dirigida a autoridades locales, en una señal de resistencia frente a la presencia militar extranjera.

1926. A bordo del dirigible Norge, Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth y Umberto Nobile lograron sobrevolar por primera vez el Polo Norte. La travesía quedó registrada como una de las grandes hazañas de la exploración polar del siglo XX.

1776. En Francia, Luis XVI destituyó al director general de Finanzas, presionado por la nobleza. La decisión se produjo en medio de tensiones por las reformas fiscales que trasladaban la carga impositiva hacia los terratenientes.

Banderas de Francia. Foto: Freepik

1588. Enrique III de Francia huyó durante un levantamiento de los católicos y más tarde fue apresado por el duque Enrique de Guisa. El episodio debilitó la posición del monarca, que se vio forzado a nombrar a su rival como lugarteniente general de Francia.

1551. En Lima fue fundada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la más antigua de América. La institución se convertiría con el tiempo en uno de los centros académicos más influyentes de la región.

1539. Hernando de Soto partió de La Habana con 11 naves y cerca de 1.000 hombres para emprender la conquista de La Florida. La expedición inició una exploración compleja en un territorio marcado por pantanos, condiciones extremas y la resistencia de los pueblos originarios.

907. El emperador chino Ai Di fue depuesto por el ejército de Zhu Wen, hecho que puso fin a la dinastía Tang tras 289 años de gobierno. El cierre de ese ciclo político marcó un cambio profundo en la historia de China.

Quiénes nacieron un 12 de mayo

1910. Nació Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, química británica y pionera en la integración de la mujer en la investigación científica. Sus estudios sobre la difracción de rayos X permitieron avanzar en el conocimiento de la estructura de moléculas orgánicas complejas, trabajo que la llevó a recibir el Nobel de Química.

1895. Nació Jiddu Krishnamurti, escritor y orador indio vinculado al pensamiento filosófico y espiritual. Su obra y sus conferencias impulsaron una reflexión centrada en la interiorización personal, la libertad mental y la búsqueda de una transformación individual y social.

1845. Nació Gabriel Fauré, compositor y pianista francés, reconocido como una de las figuras destacadas de la música de su país. Su producción tuvo una amplia influencia en el desarrollo de la música académica entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

1820. Nació Florence Nightingale, enfermera inglesa considerada pionera de la enfermería moderna. Sus aportes en higiene hospitalaria ayudaron a salvar miles de vidas y sentaron bases fundamentales para la organización del cuidado sanitario.

Florence Nightingale. Foto: Florence Healthcare International

1707. Nació Francisco Salzillo, escultor barroco español de gran prestigio por la calidad de su obra. Su trabajo en madera para iglesias y conventos le dio un lugar destacado dentro de la imaginería religiosa.

1496. Nació Gustavo I Vasa, rey de Suecia y fundador de la dinastía Vasa. Durante su reinado promovió el luteranismo como religión oficial e impulsó transformaciones que fortalecieron el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.