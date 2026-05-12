No Te Va Gustar anuncia minigira por Uruguay: fechas, lugares, precios y cómo comprar entradas para los shows

No Te Va Gustar anunció una minigira por Uruguay para presentar Florece en el caos, su nuevo disco. La banda liderada por Emiliano Brancciari recorrerá tres escenarios emblemáticos de Montevideo y el interior con un repertorio que combinará las canciones del álbum reciente con clásicos de sus tres décadas de trayectoria.

Los conciertos marcarán el regreso del grupo a los escenarios uruguayos dentro de una gira que comenzó en febrero en la Fortaleza de Santa Teresa, en Rocha, y que desde entonces pasó por Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay.

En los próximos meses, además, el tour continuará por distintas ciudades argentinas y otros países de Latinoamérica, como Chile y México, antes de desembarcar en Europa con fechas en Alemania, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra e Italia.

La escala uruguaya será en diciembre y tendrá tres paradas: Salto, Colonia y Montevideo. “Por supuesto que teníamos que cerrar el año de la mejor manera posible”, escribió la banda en sus redes sociales. “Volvemos a presentarnos en tres lugares míticos del Uruguay que nos traen hermosos recuerdos”.

Las entradas para los tres recitales estarán disponibles desde mañana, miércoles 13, a las 12.00, a través de RedTickets. Para la fecha de Montevideo habrá una preventa exclusiva para clientes Santander durante 48 horas, por lo que la venta general comenzará el viernes 15 a las 12.01.

No Te Va Gustar. Foto: Diego Velazco.

La gira comenzará el viernes 4 de diciembre en el Parque Harriague de Salto. Las entradas costarán 890 pesos en tanda 1 y aumentarán de precio a medida que avance la venta. Al día siguiente, el sábado 5, el grupo se presentará en la Plaza de Toros de Colonia, donde los precios irán de 1060 a 2560 pesos. Además, para esa fecha habrá promoción 2x1 para socios de Club El País.

El cierre llegará el sábado 12 de diciembre con un show en el Velódromo Municipal de Montevideo. Las entradas para esa presentación tendrán un valor inicial de 990 pesos en tanda 1.Ese es un lugar especial para la banda: allí grabó el DVD MVD 05/03/05, que documenta la presentación de Aunque cueste ver el sol, y años más tarde volvió para presentar los discos El calor del pleno invierno (2012) y El tiempo otra vez avanza (2014).