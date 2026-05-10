"Esto es un no parar": Mocedades revela el secreto de su vigencia y qué sienten al volver a cantar en Uruguay

José Miguel González y Rosa Rodríguez de Mocedades atienden la llamada de El País cuando recién aterrizan en España después de una gira por Estados Unidos y México, y antes de continuar en Islas Canarias. Rodríguez se sumó hace 20 años al conjunto español; González lo hizo en 2015, aunque ya oficiaba como manager del conjunto.

“Esto es un no parar, es estar de un sitio para el otro”, dice González vía Zoom con El País. “Todos los artistas tienen altos y bajos, pero nosotros no nos podemos quejar: estamos trabajando constantemente por todo el mundo”, agrega el más joven de los integrantes del grupo nacido en 1967, en Bilbao.

A Uruguay vuelven por tercera vez en poco tiempo, luego de un show en el Auditorio Adela Reta, en 2022, y en la Plaza de Toros de Colonia, en 2024. La misma integración (González, Rodríguez, Toni Menguiano, José María Santamaría, Idoia Uranga e Izaskun Uranga) también había llegado, en 2005 al Moviecenter, y en 2007 en el Metro y al Campus de Colonia.

“Nos encanta el país, la gente y la gastronomía”, comenta González. “Y que ahora nos vuelvan a llamar para tres fechas en Montevideo, solo nos hace decir gracias. Amamos profundamente a Uruguay y estamos felices de volver”, agrega el artista.

En los tres shows que darán ahora, en el Teatro Metro del 16 al 18 de mayo con entradas agotadas, no faltarán sus clásicos como “Tómame o Déjame”, “Amor de Hombre”, “Quién Te Cantará” y, por supuesto, el himno que los lanzó al estrellato hace más de cinco décadas, “Eres tú”.

—Ustedes no vivieron el origen del grupo, pero hoy son su cara. ¿Qué significa ser Mocedades en 2026?

González: Es un orgullo pertenecer a una institución con casi 60 años de historia y que sigue vigente. Estamos agradecidos con todos los que pasaron por el grupo, pero también somos conscientes de que a nosotros no nos regalaron nada. Estos años de trabajo han sido porque apostamos por mantener el prestigio y la vigencia del grupo. Gracias a eso nos sentimos orgullosos y con mucha responsabilidad. Y cuando volvemos a lugares como Uruguay y vemos que la respuesta crece -como ahora, con tres fechas- es una satisfacción enorme.

Rodríguez: Coincido. Es un orgullo enorme pertenecer a un grupo tan reconocido internacionalmente, pero también implica grado de responsabilidad grande. Porque mantener el sonido de Mocedades no es fácil. Creo que quienes formamos hoy el grupo lo estamos logrando: que la gente escuche y reconozca ese sonido, independientemente de los cambios. Además, estamos constantemente haciendo cosas nuevas, grabando, actualizados con las redes sociales. Es un orgullo estar aquí.

Mocedades. Foto: Difusión.

—¿Se puede innovar dentro de una banda con un sonido tan identificado?

González: Nuestro sello es la polifonía vocal, y eso abre muchas puertas. Podemos hacer un espectáculo sinfónico con nuestros éxitos y funciona, o colaborar con artistas muy distintos: como Luciano Pereyra, David Bisbal, Manuel Mijares o Ana Torroja, y queda bien. También con una banda súper actual como Morat, donde sorprende cómo encastra todo. Es como tocar con una orquesta de cámara vocal. Hay muchas posibilidades de innovar, siempre manteniendo la calidad, que es la base.

—¿En qué momento sintieron que dejaban de ser “los nuevos”?

Rodríguez: Desde el principio me sentí muy apoyada, especialmente por Izaskun Uranga, y también por el público. Los cambios siempre requieren adaptación, pero he tenido mucha suerte con la respuesta de la gente.

González: Y hay algo importante: Rosa, que lleva 20 años en Mocedades, es la solista que más tiempo ha estado en el grupo, incluso más que en los comienzos. Hoy el público la identifica plenamente con Mocedades, y eso no es fácil. Ha logrado que el grupo siga sonando a Mocedades pese a los cambios, y eso es muy valioso.

—José Miguel, tú entraste en 2015. ¿Cómo fue en tu caso?

González: Yo era el manager del grupo y, por circunstancias, tuve que subir a cantar de forma provisional. Pero esa provisionalidad ya lleva casi 12 años. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al público, porque te pueden aceptar o no, y en nuestro caso la respuesta ha sido muy buena, tanto en Uruguay como en México, Chile y otros países.

—¿Sienten que representan una nueva etapa o una continuidad?

González: Siempre vamos a ser una continuidad. Mocedades es Mocedades por su sello vocal, por sus armonías. Eso permanece. Pero también es cierto que todo evoluciona: hoy hacemos espectáculos sinfónicos, con orquestas grandes, con arreglos más ricos. No podemos vivir solo de la nostalgia; hay que saber actualizarse para poder seguir vigentes.

Rodríguez: Es un grupo con una trayectoria muy larga, con altos y bajos. Pero en los últimos años estamos en uno de los mejores momentos. Hemos recuperado cosas que se estaban perdiendo. Y también hay que destacar el rol de José Miguel, que además de cantar gestiona mucho del grupo y ha sido clave en esta etapa.

Mocedades. Foto: Difusión.

—¿Qué descubriste de Mocedades desde adentro que no se percibe como oyente?

González: Es muy difícil de explicar. Son sensaciones: cantar frente a 30.000 personas, llegar a un aeropuerto y encontrar gente esperándote con regalos, o ver a una chica de 15 años, fan de Morat, que descubre Mocedades y le empieza a gustar. Son emociones, experiencias y momentos dulces que son imposibles de transmitir. Es casi nuestra historia de vida. Y en el caso de Rosa, siendo la voz de canciones como “Eres tú”, “Amor de Hombre” o “Tómame o déjame”, debe ser algo aún más intenso. Yo no soy solista del grupo, pero te puedo decir que esto es un sueño que nunca soñamos.

—Rosa, la banda está llena de éxitos, ¿hay una canción que hoy sientas más tuya?

Rodríguez: Intento hacerlas todas mías, pero “Tómame o déjame” es muy especial. Es uno de los grandes éxitos y una de las más bonitas, y creo que la hago muy mía. Tal vez por eso la siento especialmente cercana.

—Con casi seis décadas y muchos clásicos, ¿qué les queda pendiente?

Rodríguez: Seguir. Seguir manteniendo el grupo, seguir trabajando, seguir viajando y llegando a los pocos lugares que aún nos quedan por conocer.

González: Si seguimos como estamos, ya es un éxito. Recorremos América cada año, de Canadá a la Patagonia, y no somos un artista de moda: somos un clásico. Y lo único que hay que hacer para sostener eso es trabajar con cuidado y cariño.