Furor por Mocedades en Montevideo: agotó dos funciones y agregó una tercera para su regreso a Uruguay

A fines de diciembre se anunció que el conjunto español, Mocedades regresaba a Uruguay. Con dos funciones anunciadas, prácticamente agotadas para el 15 y 16 de mayo en el Teatro Metro, la banda anunció una tercera y última fecha para su vuelta a Montevideo,

El grupo de casi seis décadas y responsable de éxitos como "Eres tú", agregó una tercera función el 17 de mayo en el Teatro Metro. Las entradas ya se encuentran a la venta en RedTickets y los precios van desde 2.900 a 9.900 pesos, y hay beneficios para socios de Club El País.

Fundado en 1967 en Bilbao, Mocedades es uno de los grandes nombres de la música iberoamericana, y en los últimos años ha visitado con asiduidad nuestro país. Su salto definitivo llegó gracias al Festival Eurovisión con la canción “Eres Tú”, una balada que cruzó fronteras, idiomas y generaciones.

El repertorio que interpretarán en Uruguay también incluye clásicos como “Tómame o déjame”, “Amor de hombre”, “Quién te cantará” y “La otra España”, además de nuevas composiciones que confirman que el grupo no vive solo de la nostalgia.

Al frente de la formación continúa Izaskun Uranga, fundadora y alma del proyecto, con 56 años ininterrumpidos liderando la agrupación. La formación actual —Izaskun Uranga, Idoia Uranga, Rosa Rodríguez, José Miguel González, José Mari Santamaría y Toni Menguiano— combina la calidez vocal que siempre fue sello distintivo del grupo con una sonoridad actualizada.

Como invitado especial en Uruguay se presentará el mexicano Álex Fernández, artista con trayectoria y perteneciente a una conocida familia de músicos. El cantante es hijo de Alejandro Fernández y nieto del legendario Vicente Fernández, El joven llega a Montevideo con una propuesta elegante dentro de la música regional y romántica, cuyo repertorio que se unirá al del icónico conjunto español.

Mocedades. Foto: Difusión. Foto: Difusión.

Mocedades se presentará en Montevideo del 15 al 17 de mayo en el teatro Metro con entradas por RedTickets.