Palito Ortega anunció su regreso a Uruguay: fecha, lugar y precios para el espectáculo "Un muchacho como yo"

Hay artistas que no necesitan presentación. Alcanzan con un acorde y una frase para activar la memoria colectiva de varias generaciones. Eso es lo que promete el regreso de Palito Ortega a Uruguay, quien anunció su espectáculo Un muchacho como yo.

El título de la gira no es casual. Es una declaración de identidad y, al mismo tiempo, un puente directo a una época en la que la música popular en español encontraba en Ortega a uno de sus grandes emblemas. Con más de seis décadas de trayectoria, el cantante, compositor y actor argentino construyó un repertorio que atravesó generaciones sin pedir permiso.

Ahora anunció su regreso, el próximo 31 de mayo en el Auditorio Nacional Adela Reta.

En el concierto, el público podrá reencontrarse con clásicos como "La felicidad", "Despeinada", "Bienvenido amor" y la canción que da nombre al espectáculo, piezas que no solo encabezaron rankings en su momento, sino que quedaron grabadas en la memoria afectiva de millones de personas en todo el continente. Son canciones que suenan y, casi automáticamente, dibujan una sonrisa en los oyentes.

Las entradas ya se encuentran a la venta por Tickantel, y los precios van desde 1.800 a 5.200 pesos. Además, hay beneficios para socios de Club El País.

Palito Ortega. Foto: Archivo. Foto: Marcos Mezzotoni

El show propone un recorrido emotivo por ese cancionero inoxidable, con banda en vivo y una puesta cuidada que acompaña el clima celebratorio de un artista que continúa demostrando su vigencia.

A lo largo de su carrera, Palito Ortega supo reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la llamada “Nueva Ola” argentina. Esa combinación de cercanía, carisma y oficio es, probablemente, la clave de su vigencia. Porque más allá de modas y tendencias, hay algo que no cambia: la conexión directa con el público. El año pasado recibió un homenaje que contó con un conocido uruguayo, entre los artistas que interpretaron sus canciones más icónicas, y a inicios de el 2026 un quebranto de salud lo alejó momentáneamente de los escenarios.

Un muchacho como yo se presenta así no solo como un concierto, sino como un encuentro intergeneracional. Para algunos será la banda sonora de la juventud; para otros, la oportunidad de reencontrarse, o descubrir a una figura central de la música popular latinoamericana. En cualquier caso, la cita promete emoción, recuerdos y canciones que, lejos de envejecer, parecen haber aprendido el secreto de la eternidad.