"Tú con él": el himno de la salsa romántica que nació en un cuarto de Paysandú y hoy premia a Eduardo Franco

Una canción escrita por un uruguayo fallecido en 1989 se codea hoy con los hits latinos más grandes del planeta. La semana pasada, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) celebró en Miami la entrega anual de sus premios a las canciones y compositores latinos más exitosos del año, y entre estrellas como Bad Bunny, Karol G y Daddy Yankee apareció un nombre inesperado: Eduardo Franco, el histórico líder de Los Iracundos.

El motivo fue “Tú con él”, la balada que Franco grabó en 1984 y que una nueva generación redescubrió gracias a Rauw Alejandro, quien la versionó en clave salsera en Cosa nuestra (2024), el disco donde el reggaetonero dejó de abrazar el futurismo para celebrar las raíces musicales de su Puerto Rico natal.

El gesto no fue casual. Con esa reinterpretación —que supera los 280 millones de reproducciones en Spotify— Rauw Alejandro rescató una canción que llevaba décadas instalada en la memoria emocional del Caribe. Porque mucho antes de convertirse en fenómeno viral, “Tú con él” ya había vivido una metamorfosis extraordinaria: pasar de ser una balada de Los Iracundos a convertirse en uno de los himnos definitivos de la salsa romántica gracias a Frankie Ruiz, quien la grabó en 1985.

Y todo nació en un cuarto de Paysandú.

Horas después de que ASCAP anunciara el reconocimiento, Miguel Molinari —uno de los responsables de Simplemente Iracundos, el programa que se emite los domingos por Carve Deportiva— reflotó un audio de 1985 en el que Franco recuerda cómo escribió “Tú con él”. En diálogo con el periodista Daniel Escondeur, sentado en la habitación donde había compuesto la canción, rodeado de siete guitarras y un órgano eléctrico, el músico volvió a aquella mañana en la que apareció la melodía.

Ocurrió antes de un viaje a Punta del Este. La noche anterior, su esposa, María “Dana” Karlowicz, le pidió ayuda para preparar las valijas. Franco le dijo que sí. Pero al despertarse bajó “un momento” al cuarto donde componía, mate en mano, con la idea de acomodar unas guitarras y revisar el órgano antes de salir. La idea era quedarse apenas unos minutos.

Entonces apareció la canción.

“Me senté y empecé a hacer ‘Tú con él’”, recordó. Lo que siguió fue una especie de trance creativo. La grabó en un casete pequeño, llamó a su hermana para volver a registrarla en una consola de cuatro canales y pasó el resto del día escuchándola compulsivamente, como si intentara entender de dónde había salido aquella melodía. “Estuve desde las ocho de la mañana hasta la una de la madrugada enloquecido con ese tema. No fui ni a almorzar”.

Después llamó a su hermano, Leonardo Franco, guitarrista fundador de Los Iracundos, para seguir trabajando en la grabación. “Primero la registré en un grabador pequeño y después con teclado y cámara de eco”, recordó. Según contó Molinari a El País, Leoni vivía a apenas unas cuadras de Eduardo y fue una de las primeras personas en escuchar aquella canción nacida en pleno arrebato creativo.

Las valijas quedaron sin hacer y el viaje se postergó hasta el día siguiente porque Franco estaba exhausto. Había pasado más de 15 horas encerrado en un cuarto de Paysandú persiguiendo a la que sería una de las canciones uruguayas más universales de todos los tiempos.

El encanto de “Tú con él” —además de ese estribillo tan memorable— está en la manera en que Franco habla del desamor sin caer en el dramatismo exagerado. La canción funciona como una carta de despedida: el narrador reconoce sus celos, asume que fue “la excusa” en una relación ajena y hasta le desea felicidad a la mujer que perdió (“Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien”, le dice).

Ese dolor contenido —más cercano a la culpa que al resentimiento— se apoya en delicados arreglos orquestales, un trémolo de guitarra que acentúa la melancolía, la batería precisa de Juano Velázquez y unos coros femeninos que aparecen apenas al final, como un eco distante.

Franco, en una de las interpretaciones más memorables de su carrera, nunca fuerza el dramatismo. Más bien canta desde la resignación. Y ahí aparece el verdadero golpe emocional de la canción. El único momento en que la calma se quiebra llega tras una breve pausa que da paso al estribillo. Ese “Tú con él” que emerge casi al borde del llanto —con esa “u” estirada, dolorosa— suena a una aceptación definitiva: el instante exacto en que el narrador entiende que ya no hay vuelta atrás.

El grupo sabía que tenía un éxito entre manos, y por eso tituló Tú con él al álbum que la incluía y lo abría. Publicado en 1984, también contenía otra balada que se volvió un clásico: “Las puertas del olvido”. Tú con él fue el último trabajo que Los Iracundos editaron para RCA, el sello que les garantizaba distribución en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Gracias a ese alcance continental, “Tú con él” empezó a circular en países donde Los Iracundos ya tenían un vínculo histórico con el público. Fue así que la canción encontró su segunda vida.

Ahí entró en escena Frankie Ruiz. El salsero, que venía de hacerse conocido como cantante de las orquestas La Solución y la de Tommy Olivencia, grabó “Tú con él” en 1985 para Solista, pero no solo, su debut solista, el disco que terminó de consolidarlo como estrella de la salsa romántica. A mediados de los ochenta, ese movimiento —más melódico, sentimental y radial— revitalizaba el género con artistas como Eddie Santiago y Tito Nieves. Y la composición de Eduardo Franco parecía escrita para ese universo.

El álbum también incluía “La cura”, otro clásico absoluto del género. Ahí, Ruiz llevó a la salsa baladas como “Camionero”, de Roberto Carlos, y “Esta cobardía”, de Chiquetete, transformando la melancolía de las originales en explosiones de percusión, metales y swing caribeño. Y “Tú con él” fue el caso más potente: aquel dolor resignado que Eduardo Franco había escrito en un cuarto de Paysandú terminó convertido en un himno continental. Hoy, la versión de Frankie Ruiz supera los 555 millones de reproducciones en Spotify.

Pero además de acelerar la canción, Ruiz la volvió más visceral. En el tramo final agregó un soneo donde el arrepentimiento se mezcla con el reproche (“Yo sé que jugaste con mis sentimientos”, dispara) y donde aparece una frase que termina de explicar el espíritu de la versión salsera: “En el juego del amor unos vienen y otros van”. Lo que en Los Iracundos sonaba a resignación, en la voz de Frankie se transformó en un desahogo para cantar a los gritos en la pista de baile.

Cuatro décadas más tarde, Rauw Alejandro —responsable de hits como “Todo de ti”, “Qué pasaría” y “Desesperados”— decidió grabarla para Cosa nuestra (2024). Mientras preparaba la canción descubrió algo inesperado: Frankie Ruiz era familiar lejano suyo. “Mis abuelos me llamaron a casa y me enseñaron fotos”, contó en una entrevista con Chente Ydrach. “Sentía cercanía con Frankie además de ser fan”.

La conexión terminó dándole otra profundidad a su versión. Rauw dijo que “Tú con él” fue la canción “más difícil” que grabó, no por la exigencia vocal sino porque está construida de una forma particular: “cada párrafo cuenta una historia”.

Esa versión, con 280 millones de reproducciones en Spotify, colocó a Eduardo Franco junto a Bad Bunny y Karol G en los premios de ASCAP. Todo por una canción que apareció una mañana de 1984, entre mates y guitarras. Valió la pena postergar aquel viaje a Punta del Este.