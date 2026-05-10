¿Qué hay para hacer esta semana? Fito Páez y Air Supply en el Antel Arena, "Berlín" se estrena en Netflix y más

Llega otra semana cargada de estrenos en streaming, con algunos destacados. El viernes, por ejemplo, se estrena Berlín y la dama del armiño, segunda parte del spin-off de La casa de papel; llega a Netflix. Ese mismo día HBO Max estrenará GOAT, la animación que marcó el debut en cines de Rafa Cotelo, aportándole voz a un personaje; y Prime Video hará lo mismo con la serie juvenil Kiss Me.

El miércoles, esa misma plataforma lanzará el final de Good Omens, un episodio especial de 90 minutos; mientras que Disney lanzará otro especial: The Punisher: One Last Kill, con Jon Bernthal. Habrá más.

La cartelera de cines se renueva esta semana con varios títulos. Destaca Aída y vuelta, comedia española de Paco León, que además actúa junto a Carmen Machi y Miren Ibarguren en una historia sobre el rodaje de una serie. También llega una animación, Pequeños monstruos. Y dos de terror: Obsesión, sobre un amor platónico que se vuelve peligroso por un siniestro hechizo; y Nico, una uruguaya. Se trata de la ópera prima de Salomón Reyes y de la primera ficción salteña, va sobre una madre que reúne a su familia con la secreta intención de traer a la vida al hijo que falleció tres años atrás.

Cita doble con Tom Cruise

Los aniversarios tienen a Tom Cruise de vuelta en pantalla. Tras la exhibición de Misión: Imposible por los 30 años de su estreno, una ocasión que se repetirá mañana en el Movie de Montevideo Shopping, hay una nueva oportunidad de reencuentro de la mano de Top Gun, que cumple 40. La película original se verá este miércoles a las 21.00, también en Movie Montevideo, y la celebración será doble ya que el jueves —a la misma hora y en el mismo lugar— se verá Top Gun: Maverick, la secuela que se estrenó a más de 30 años de la primera. Buen programa completo para ver en acción al inolvidable aviador.

Fito Páez, Air Supply y más recitales

Con un show que celebra sus mayores éxitos y no deja de lado a los temas de su más reciente disco, Novela, Fito Páez vuelve a Montevideo para tocar este viernes en el Antel Arena. Antes, el jueves, es el turno del romántico dúo Air Supply, que festeja 50 años de historia. Pero la agenda de conciertos va más allá.

Graham Russell y Russell Hitchcock, Air Suply

Esta noche se presenta Beret en Montevideo Music Box. El miércoles está el italiano Fabio Lione en la nueva Trastienda, que al día siguiente recibe a Knak. El miércoles, además, Gonzalo Brancciari toca en La Cretina, mientras que el jueves se realiza la preescucha del disco de Davus en la nueva Sala Rondeau, Samba do Marcio está en Sala del Museo, Nico Román llega a la Sala Zitarrosa y varios artistas se reunen en El Galpón en Uruguay canta a Cuba. El viernes hay rap con AFC en Sala Rondeau y Arquero en Live Era, mientras que Garo Arakelian lleva su disco Milonga de Quirón a La Trastienda. El sábado, Niña Lobo presenta su elogiado Montevideo despierta en Sala del Museo, y 2’ Minutos toca en MMBox.

Varias novedades en salas de teatro

Emilia Díaz encabeza el numeroso elenco de Efectos adversos, que se podrá ver hoy y los próximos domingos a las 18.00 en La Cretina. También hoy, a la misma hora, Liminal existencia inaugura su segunda temporada en Alejandría Café de las Artes, mientras que a las 19.00 va Mujeres que habitan palabras en el Museo Torres García. Además, el jueves se estrena Corre conejo, una obra de terror, en El Tinglado, mientras que el sábado hace lo mismo Uz, el pueblo, de Gabriel Calderón, en el Teatro Stella; protagoniza Gabriela Iribarren. Ese mismo día, Luis Orpi lleva su unipersonal a Magnolio. Y mucho más.