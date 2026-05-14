Qué valoran los uruguayos al elegir un yogur: calidad, sabor y confianza ganan terreno

Calidad, confianza, textura, valor nutricional y sabor. Esos son los atributos que más pesan a la hora de elegir un yogur en Uruguay, según un estudio cualitativo realizado sobre la categoría. En ese contexto, Yogurísimo —que se produce en Uruguay desde 2013— lanzó “Uruguayo YO YO Yogurísimo”, una campaña que busca poner en valor su elaboración local y reforzar su vínculo con los consumidores.

La investigación muestra que, para los uruguayos, el yogur no es solo un alimento práctico y saludable. También ocupa un lugar de disfrute en la rutina: un producto que debe resolver lo cotidiano, pero sin resignar placer. Por eso, además de sus beneficios nutricionales, el sabor, la cremosidad y la consistencia aparecen como señales concretas de calidad y como parte central de la experiencia de consumo.

En ese escenario, Yogurísimo se apoya en los atributos que mejor construyen valor dentro de la categoría. El estudio la ubica entre las marcas mejor posicionadas por su desempeño en calidad, confianza, textura y experiencia general, un conjunto de factores decisivos para el consumidor al momento de elegir. También Yogurísimo se destaca por aportar un probiótico exclusivo, además de proteínas y calcio.

La producción local suma un diferencial adicional. Desde 2013, la marca produce íntegramente en Uruguay, con equipos locales y control en cada etapa del proceso, lo que le permite sostener estándares de frescura, consistencia y calidad. Ese hecho también se conecta con un componente emocional que gana peso en la categoría: la confianza asociada a lo local.

“Este estudio confirma que el consumidor uruguayo valora especialmente la calidad, la confianza y el placer al momento de elegir un yogur. Ese es el territorio en el que Yogurísimo viene construyendo su propuesta”, señaló Tábata Imbriaco, directora comercial y de Marketing de Danone Uruguay. Con esos hallazgos como base, la campaña “Uruguayo YO YO Yogurísimo” pone en primer plano su identidad local desde un lugar cercano, simple y cotidiano.

“Esta campaña celebra algo que para nosotros es muy importante: Yogurísimo es un producto hecho en Uruguay, por uruguayos, para uruguayos”, señaló Imbriaco. “Queremos compartir esa historia y celebrar nuestra identidad uruguaya, compartiendo con los uruguayos el orgullo que nos da producirlo en el país”.

Ese compromiso con la producción local también, según la compañía, permite sostener los atributos más valorados por el consumidor. “Producir Yogurísimo en Uruguay es una decisión que refleja nuestra confianza en el talento de los profesionales uruguayos”, destacó Nicolás Rafuls, director de Operaciones de la compañía. “Trabajamos con equipos locales en cada etapa, lo que nos permite cuidar la calidad del producto y asegurar una textura, cremosidad y consistencia que responden a lo que el consumidor espera de la marca”, agregó.

En definitiva, el consumidor uruguayo espera un yogur que combine lo mejor de la categoría: calidad, confianza, sabor y una experiencia rica de verdad. Yogurísimo busca reforzar justamente ese territorio, apoyado en una producción local que le permite responder a lo que más valora el consumidor y, al mismo tiempo, celebrar su vínculo con Uruguay.