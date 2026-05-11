La nueva moda que desplaza al sommier: la alternativa más práctica que ayuda a mantener el cuarto ordenado

Por más cómodo que pueda resultar el sommier, un nuevo diseño vino a sustituirlo por su practicidad y compatibilidad con espacios pequeños, sin dejar de lado el confort. Se trata de la cama plataforma: una alternativa igual de cómoda por su soporte y permite optimizar al máximo los espacios al contar con compartimentos en su parte inferior.

En un momento donde cada metro cuadrado cuenta, con apartamentos y monoambientes cada vez más compactos, la practicidad es uno de los factores principales a la hora de elegir los muebles del hogar. Es así que crece la popularidad de la cama plataforma, por su multifuncionalidad, estética y confort.

Ventajas de la cama plataforma en cuartos pequeños

Mayor cantidad de compartimentos para guardar y organizar ropa, sábanas o carteras.

para guardar y organizar ropa, sábanas o carteras. Acceso rápido y práctico a los elementos guardados.

Mayor sensación de orden al disminuir la satuación visual.

al disminuir la satuación visual. Evita la acumulación de objetos en espacios reducidos.

de objetos en espacios reducidos. Optimiza al máximo el espacio en cuartos pequeños, con mayor circulación y lugar para mesas, butacas, o dejar el espacio libre.

Cajones incorporados de la cama plataforma. Foto: Canva

Funcionalidad y diseño de la cama viral de 2026

Visualmente la única diferencia que guarda esta cama con el sommier son los cajones integrados en la base que sostiene el colchón. A través de diferentes estilos y diseños, esto puede ser más o menos evidente. En este sentido, la cama plataforma se adapta a los gustos y necesidades de cada persona, al contar con más o menos cajones, que pueden ser extraíbles o deslizables. El diseño puede ser un "todo integrado", o que se muestren las distintas partes de la cama.

Para acceder a la ropa u otros objetos guardados, no es necesario hacer el esfuerzo de levantar el colchón ya que el diseño está pensado para que se pueda deslizar por debajo sin más complicaciones. En definitiva, es una cama que ocupa el mismo espacio que otras pero suma múltiples funcionalidades haciéndola la opción más práctica y efectiva para un cuarto cómodo y despejado.