¿Cómo eliminar la humedad en armarios y zapateros con sal y romero? Un truco casero simple y eficaz

La humedad en espacios cerrados como armarios y zapateros es un problema frecuente cuando cambian las temperaturas, especialmente en épocas de mayor variabilidad climática. La falta de ventilación favorece la acumulación de vapor de agua, lo que deriva en olores persistentes e incluso en condiciones propicias para la aparición de insectos.

En este contexto, empezó a circular un método casero que combina sal gruesa y romero como una alternativa sencilla para mejorar el ambiente en estos lugares.

Por qué se genera humedad en espacios cerrados

Los armarios, roperos y zapateros suelen ser espacios reducidos donde el aire no circula con facilidad. Cuando la humedad se concentra, aparecen olores característicos y aumenta el riesgo de deterioro en ropa y calzado.

Este fenómeno se intensifica en períodos de cambios de temperatura, donde el contraste térmico favorece la condensación en interiores.

Qué función cumplen la sal y el romero

La sal gruesa actúa como un agente absorbente: al estar en contacto con el aire, capta parte de la humedad ambiente, ayudando a reducirla dentro de espacios pequeños. Esto, a su vez, contribuye a disminuir los olores asociados.

El romero, por su parte, contiene aceites esenciales que se vinculan con la neutralización de olores y con un efecto leve sobre algunos insectos, ya que puede interferir en su sistema sensorial.

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Cómo aplicar el método en casa

La forma de uso es simple: se coloca sal gruesa en un recipiente abierto —puede ser de vidrio o un bol— y se le agregan ramas de romero. Luego, se ubica dentro del armario o zapatero.

En espacios donde el olor es más intenso, se pueden sumar aceites esenciales de romero o eucalipto. La proporción recomendada es no superar las 10 gotas cada medio kilo de sal, para evitar que pierda su consistencia.

Otra opción práctica es armar bolsitas de tela con esta mezcla, lo que permite colgarlas o acomodarlas en rincones más chicos.

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Un recurso útil, pero con límites

Si bien este método puede ayudar a mejorar las condiciones en espacios reducidos, no sustituye sistemas de deshumidificación más potentes. Su alcance es acotado y funciona como complemento, sobre todo en ambientes donde la humedad no es excesiva.

En cuanto al efecto sobre insectos, también es moderado: puede colaborar, pero no reemplaza otras estrategias específicas de control.

En definitiva, se trata de una solución accesible y fácil de implementar, que puede sumar en el mantenimiento cotidiano del hogar, especialmente en lugares donde la ventilación escasea.

En base a El Tiempo/GDA