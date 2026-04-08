Cómo secar la ropa rápido en días de lluvia: el método japonés para reducir la humedad y evitar malos olores

Con la llegada de los días lluviosos, secar la ropa dentro de casa se vuelve un desafío, sobre todo en espacios sin patio o balcón. En ese contexto, el tender suele convertirse en protagonista, aunque no siempre se utiliza de la forma más eficiente. Existen métodos que permiten optimizar su uso y acelerar el secado.

Una de las estrategias más difundidas es el llamado “tendido arcoíris”, de origen japonés. La lógica es simple: ubicar las prendas más grandes o pesadas en los extremos del tender y dejar las piezas más pequeñas en el centro, manteniendo cierta distancia entre ellas. Esta disposición facilita la circulación del aire y permite que la humedad se evapore más rápido.

El especialista japonés Izumi Onuki propone una solución distinta para reducir la humedad inicial. Consiste en extender una toalla sobre una superficie plana, colocar encima la prenda húmeda y enrollarla. Luego, mediante movimientos de presión o rotación, la toalla absorbe parte del agua, acortando el tiempo de secado posterior.

Mujer cuelga ropa en el tender. Foto: Freepik.

También es posible recurrir a soluciones domésticas. Ubicar el tender cerca de una fuente de calor, como una estufa, puede ayudar, siempre que se mantenga una distancia prudente para evitar riesgos. A esto se suman otros consejos prácticos:



Ventilación artificial: el uso de ventiladores favorece un secado más uniforme.

Separar por tipo de prenda: organizar la ropa según tamaño y material mejora la circulación del aire.

Colgado estratégico: sujetar las prendas por su parte más larga puede acelerar el proceso.

Aprovechar la altura: distribuir la ropa de manera que quede bien extendida permite que se seque de forma más pareja.

Aplicar estas técnicas puede marcar la diferencia en días húmedos, reduciendo los tiempos de secado incluso sin contar con espacios al aire libre.