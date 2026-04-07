Día Mundial de la Salud 2026: cómo cambió el concepto de salud y cuál es el foco de la OMS este año

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, más allá de promover hábitos saludables, invita a repensar qué entendemos por “estar sanos” en el mundo actual.

Durante mucho tiempo, la salud se definió simplemente como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, esta mirada cambió con el paso de las décadas. Ya en 1948, la OMS propuso una definición más amplia, que incluía el bienestar físico, mental y social. Hoy, ese concepto sigue evolucionando: se habla de salud emocional, de vínculos sanos, de equilibrio entre vida personal y laboral e incluso de bienestar digital.

El cambio no es menor. En un contexto atravesado por el estrés, la hiperconectividad y la inmediatez, cada vez más especialistas coinciden en que cuidar la salud implica mucho más que hacerse chequeos médicos o alimentarse bien: también supone atender la salud mental, descansar, moverse y construir redes de apoyo.

Plato de comida saludable. Foto: Freepik.

Ciencia y salud, un mismo equipo

La campaña de 2026 se basa en dos importantes acontecimientos mundiales: la Cumbre Internacional “Una sola salud” (7 de abril), organizada por la OMS y el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la OMS (7 al 9 de abril), que reunirá a casi 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estos eventos conforman la mayor red científica jamás reunida en torno a un organismo de las Naciones Unidas.

Bajo el tema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, la celebración de este año da inicio a una campaña de un año de duración que celebra el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. Se destacan tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de “Una sola salud”.

Niña medita con su mamá. Foto: Freepik.

Una fecha para revisar hábitos (y no solo por un día)

El Día Mundial de la Salud funciona como una oportunidad para hacer una pausa y revisar cómo vivimos. ¿Dormimos bien? ¿Nos movemos lo suficiente? ¿Tenemos espacios de desconexión real? ¿Cómo están nuestros vínculos? Lejos de promover cambios drásticos, se insiste en la importancia de los pequeños hábitos sostenidos en el tiempo: incorporar actividad física, mejorar la calidad del sueño, reducir el consumo de ultraprocesados, limitar el uso de pantallas y generar momentos de disfrute cotidiano.

Hoy, hablar de salud también implica hablar de calidad de vida. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor. En ese sentido, el Día Mundial de la Salud invita a ampliar la mirada y entender que el bienestar no es un objetivo lejano, sino una suma de decisiones diarias.

Aprovechar esta fecha puede ser tan simple como hacerse un chequeo pendiente, retomar una actividad que hace bien o, incluso, frenar un momento para preguntarse cómo estamos. Porque, en definitiva, la salud ya no es solo no estar enfermos: es sentirnos bien en todos los aspectos de la vida.