Ni fuerza ni velocidad: el factor olvidado que causa el 80% de las lesiones al empezar a correr

Un experto en salud y fitness, el médico español Ángel Villamor, explicó que comenzar a practicar running sin una preparación previa adecuada puede derivar en problemas físicos en pocas semanas.

En sus declaraciones, analizó los principales errores al correr, los factores de riesgo que suelen pasar desapercibidos y las recomendaciones para prevenir lesiones.

Villamor indicó que iniciar la actividad sin una adaptación progresiva del cuerpo es una de las causas más frecuentes de molestias y lesiones deportivas. Retomar el ritmo previo sin una fase de ajuste no responde a las necesidades actuales del organismo.

“El cuerpo necesita readaptarse”, por lo que ignorar esa progresión aumenta significativamente el riesgo de lesión, especialmente al volver a correr tras un período de inactividad física. En este sentido, recomendó comenzar alternando caminar y correr, incrementando la carga de entrenamiento de manera gradual.

Evaluación previa y factores de riesgo

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El especialista destacó que existen factores de riesgo ocultos, como problemas cardíacos, alteraciones metabólicas o condiciones articulares, que pueden no presentar síntomas evidentes.

Como medida preventiva, aconsejó realizar una evaluación médica deportiva antes de iniciar el running.

Entre las herramientas recomendadas se encuentran la prueba de esfuerzo y el estudio biomecánico de la pisada, fundamentales para adaptar la actividad a cada persona. “El problema no es la falta de fuerza, sino la falta de elasticidad muscular”, señaló, subrayando la importancia del calentamiento previo, uno de los aspectos más descuidados y vinculados a la aparición de lesiones.

También recomendó trabajar la cadena posterior, incluyendo la planta del pie, los gemelos, los isquiotibiales y los glúteos, como parte esencial de la preparación física.

Entrenamiento, técnica y equipamiento

Persona atándose los cordones de los zapatos. Foto: Freepik.

Villamor advirtió que el exceso de carga y una técnica de carrera inadecuada pueden provocar lesiones como fracturas por estrés o desgaste del cartílago. Para reducir el impacto, sugirió complementar el running con actividades de bajo impacto. Entre las mejores alternativas mencionó la bicicleta y la natación, ideales para mejorar la condición física sin sobrecargar las articulaciones.

En cuanto al calzado deportivo, recomendó elegir zapatillas de running cómodas, con buena amortiguación y adecuadas al tipo de pisada. También desaconsejó estrenar calzado el primer día de entrenamiento o utilizar opciones inadecuadas, ya que pueden provocar rozaduras y lesiones tempranas.

Además, aconsejó usar ropa deportiva transpirable, mantener una correcta hidratación y aplicar protección solar durante la práctica al aire libre.

Finalmente, el especialista remarcó que el running no está limitado por la edad, siempre que se adapte a las condiciones físicas individuales. “El objetivo no es correr más, sino moverse mejor y sostener el hábito saludable en el tiempo”, concluyó.