Acaros del polvo: consejos de expertos para desinfectar almohadas y ropa de cama

Los ácaros del polvo, organismos microscópicos que habitan en colchones y almohadas, pueden tener un impacto directo en la salud respiratoria. Instituciones como la Clínica Mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología coinciden en la importancia de aplicar medidas específicas para reducir su presencia en el hogar.

Aunque no son visibles a simple vista, estos alérgenos domésticos pueden encontrarse en grandes cantidades en la cama. Se alimentan de células muertas de la piel, lo que convierte al dormitorio en su principal hábitat debido al uso diario.

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Cómo eliminar ácaros del polvo en casa

Fundas antialérgicas: primera línea de defensa. El uso de fundas antiácaros para colchones y almohadas es una de las estrategias más efectivas. Estos materiales, diseñados con tejidos de trama cerrada, bloquean el paso de los ácaros y reducen su proliferación, disminuyendo así la exposición a alergias respiratorias .



El uso de para colchones y almohadas es una de las estrategias más efectivas. Estos materiales, diseñados con tejidos de trama cerrada, bloquean el paso de los ácaros y reducen su proliferación, disminuyendo así la exposición a . Lavado semanal a alta temperatura. La ropa de cama debe lavarse semanalmente con agua caliente a una temperatura mínima de 54 °C. Este proceso, junto con el secado a alta temperatura, ayuda a eliminar tanto los ácaros como sus alérgenos .



La ropa de cama debe lavarse semanalmente con a una temperatura mínima de 54 °C. Este proceso, junto con el secado a alta temperatura, ayuda a eliminar tanto los ácaros como sus . Control de la humedad ambiental. Mantener la humedad en el hogar entre el 30 % y el 50 % es fundamental. El uso de deshumidificadores o aire acondicionado crea un entorno menos favorable para la proliferación de estos microorganismos.



Mantener la entre el 30 % y el 50 % es fundamental. El uso de o crea un entorno menos favorable para la proliferación de estos microorganismos. Aspirado con filtro HEPA. Si bien aspirar no elimina por completo los ácaros, utilizar aspiradoras con filtro HEPA o sistemas de microfiltrado mejora la eliminación del polvo y reduce la cantidad de partículas alergénicas en el ambiente.

Cambios en el dormitorio para prevenir alergias

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Los especialistas recomiendan adaptar el entorno para minimizar la acumulación de polvo. Reducir alfombras, cortinas de tela y muebles tapizados, así como optar por superficies duras y persianas, contribuye a limitar los espacios donde los ácaros pueden alojarse.

En conjunto, estas medidas forman parte de una estrategia eficaz para reducir ácaros del polvo, mejorar la calidad del aire en el hogar y prevenir problemas respiratorios como alergias y asma.