Vida Sana

Cinco objetos en tu casa que acumulan bacterias y cómo desinfectarlos de manera eficaz

Descubrí qué objetos de uso diario, desde el celular hasta las tablas de cortar, podrían estar afectando tu salud y cómo limpiarlos correctamente.

17/02/2026, 20:30
La mesada es uno de los lugares que más bacterias acumulan.
Mantener la casa limpia no es solo una cuestión de orden: es una medida clave para proteger la salud en el hogar. Aunque muchas personas se enfocan en pisos y ventanas, existen objetos de uso cotidiano que concentran una alta cantidad de bacterias, convirtiéndose en posibles focos de infección si no se realiza una correcta desinfección.

A continuación, repasamos cuáles son las superficies más propensas a acumular gérmenes en casa y cómo limpiarlas de manera adecuada.

1. Esponjas y trapos de cocina

Esponja para limpieza del hogar.
Las esponjas de cocina y los trapos de limpieza están en contacto permanente con restos de comida, humedad y superficies contaminadas, lo que favorece la proliferación de bacterias dañinas.

¿Cómo desinfectarlos?

  • Desinféctalas diariamente sumergiéndolas en agua con cloro diluido durante 5 minutos.
  • También puedes colocarlas húmedas en el microondas por un minuto (si no tienen partes metálicas).
  • Guárdalas en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad.
  • Evita limpiar jugos de carne cruda para prevenir la contaminación cruzada; utiliza toallas de papel.
  • Reemplaza las esponjas y trapos cada 1 o 2 semanas.

2. Fregadero (o mesada) y superficies de cocina

La mesada de la cocina puede contener más bacterias que otras áreas del hogar debido al contacto constante con alimentos crudos.

¿Cómo limpiarla correctamente?

  • Lavar con agua caliente y detergente después de cada uso.
  • Secar la superficie para evitar la humedad.
  • Desinfectar al menos una vez al día con cloro diluido o vinagre blanco.
  • Para acero inoxidable, usa limpiadores cremosos y estropajos no metálicos.
  • En superficies de porcelana, cobre o granito, utilizar solo agua tibia con jabón líquido.
  • No olvidar limpiar el desagüe y la llave, zonas donde se acumulan residuos y bacterias.

3. Tablas para cortar

Las tablas de cortar pueden albergar bacterias peligrosas como Salmonella y E. coli, especialmente cuando se utilizan para manipular carne cruda. Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria.

¿Cómo desinfectarlas?

  • Usar tablas diferentes para carnes y verduras.
  • Lavar con agua caliente y jabón inmediatamente después de usarlas.
  • Desinfectar con vinagre blanco o una solución de cloro apta para cocina.
  • Optar por tablas de goma o acrílico duro en lugar de madera.
  • Desechar las tablas rayadas o agrietadas.
  • Dejarlas secar al aire o utiliza toallas de papel.

4. Controles remotos, interruptores y enchufes

Por desgracia (más bien, por fortuna), la vida no se puede controlar como un aparato de televisión.
Los controles remotos, interruptores de luz y enchufes son superficies de alto contacto que acumulan suciedad, grasa y gérmenes, pero rara vez se limpian.

¿Cómo limpiarlos de forma segura?

Control remoto:

  • Retirar las pilas antes de comenzar la limpieza.
  • Limpiar la carcasa con un paño húmedo con alcohol al 70%.
  • Lavar los botones de goma con agua tibia y un poco de alcohol.
  • Dejar secar completamente antes de volver a armarlo.

Interruptores y enchufes:

  • Desconectar la corriente desde la caja eléctrica antes de limpiarlos.
  • Pasar un paño de microfibra con alcohol al 70% al menos una vez por semana.
  • Secar con un paño limpio para evitar daños en el sistema eléctrico.
  • En caso de enfermedades en casa, realizar desinfección diaria.

5. Celulares y dispositivos electrónicos

Una persona que usa un teléfono móvil inicia sesión en la nueva aplicación Threads en Miami, Florida, EE. UU.
Los celulares y otros dispositivos electrónicos acompañan a las personas durante todo el día y pueden acumular más bacterias que muchas superficies del hogar.

¿Cómo desinfectar el celular?

  • Lavar tus manos con agua y jabón antes y después de usarlo.
  • Evitar llevar el dispositivo al baño.
  • Utilizar toallitas desinfectantes o paños para electrónicos humedecidos con alcohol isopropílico al 70%.
  • Limpiar el teléfono apagado y desconectado del cargador.
  • No rociar líquidos directamente sobre el dispositivo.

Incorporar una rutina de limpieza y desinfección en el hogar no solo mejora la higiene, sino que reduce el riesgo de enfermedades infecciosas, protege a la familia y ayuda a mantener un entorno más seguro y saludable.

En base a El Universal - GDA

