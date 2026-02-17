Cinco objetos en tu casa que acumulan bacterias y cómo desinfectarlos de manera eficaz
Descubrí qué objetos de uso diario, desde el celular hasta las tablas de cortar, podrían estar afectando tu salud y cómo limpiarlos correctamente.
Mantener la casa limpia no es solo una cuestión de orden: es una medida clave para proteger la salud en el hogar. Aunque muchas personas se enfocan en pisos y ventanas, existen objetos de uso cotidiano que concentran una alta cantidad de bacterias, convirtiéndose en posibles focos de infección si no se realiza una correcta desinfección.
A continuación, repasamos cuáles son las superficies más propensas a acumular gérmenes en casa y cómo limpiarlas de manera adecuada.
1. Esponjas y trapos de cocina
Las esponjas de cocina y los trapos de limpieza están en contacto permanente con restos de comida, humedad y superficies contaminadas, lo que favorece la proliferación de bacterias dañinas.
¿Cómo desinfectarlos?
- Desinféctalas diariamente sumergiéndolas en agua con cloro diluido durante 5 minutos.
- También puedes colocarlas húmedas en el microondas por un minuto (si no tienen partes metálicas).
- Guárdalas en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad.
- Evita limpiar jugos de carne cruda para prevenir la contaminación cruzada; utiliza toallas de papel.
- Reemplaza las esponjas y trapos cada 1 o 2 semanas.
2. Fregadero (o mesada) y superficies de cocina
La mesada de la cocina puede contener más bacterias que otras áreas del hogar debido al contacto constante con alimentos crudos.
¿Cómo limpiarla correctamente?
- Lavar con agua caliente y detergente después de cada uso.
- Secar la superficie para evitar la humedad.
- Desinfectar al menos una vez al día con cloro diluido o vinagre blanco.
- Para acero inoxidable, usa limpiadores cremosos y estropajos no metálicos.
- En superficies de porcelana, cobre o granito, utilizar solo agua tibia con jabón líquido.
- No olvidar limpiar el desagüe y la llave, zonas donde se acumulan residuos y bacterias.
3. Tablas para cortar
Las tablas de cortar pueden albergar bacterias peligrosas como Salmonella y E. coli, especialmente cuando se utilizan para manipular carne cruda. Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria.
¿Cómo desinfectarlas?
- Usar tablas diferentes para carnes y verduras.
- Lavar con agua caliente y jabón inmediatamente después de usarlas.
- Desinfectar con vinagre blanco o una solución de cloro apta para cocina.
- Optar por tablas de goma o acrílico duro en lugar de madera.
- Desechar las tablas rayadas o agrietadas.
- Dejarlas secar al aire o utiliza toallas de papel.
4. Controles remotos, interruptores y enchufes
Los controles remotos, interruptores de luz y enchufes son superficies de alto contacto que acumulan suciedad, grasa y gérmenes, pero rara vez se limpian.
¿Cómo limpiarlos de forma segura?
Control remoto:
- Retirar las pilas antes de comenzar la limpieza.
- Limpiar la carcasa con un paño húmedo con alcohol al 70%.
- Lavar los botones de goma con agua tibia y un poco de alcohol.
- Dejar secar completamente antes de volver a armarlo.
Interruptores y enchufes:
- Desconectar la corriente desde la caja eléctrica antes de limpiarlos.
- Pasar un paño de microfibra con alcohol al 70% al menos una vez por semana.
- Secar con un paño limpio para evitar daños en el sistema eléctrico.
- En caso de enfermedades en casa, realizar desinfección diaria.
5. Celulares y dispositivos electrónicos
Los celulares y otros dispositivos electrónicos acompañan a las personas durante todo el día y pueden acumular más bacterias que muchas superficies del hogar.
¿Cómo desinfectar el celular?
- Lavar tus manos con agua y jabón antes y después de usarlo.
- Evitar llevar el dispositivo al baño.
- Utilizar toallitas desinfectantes o paños para electrónicos humedecidos con alcohol isopropílico al 70%.
- Limpiar el teléfono apagado y desconectado del cargador.
- No rociar líquidos directamente sobre el dispositivo.
Incorporar una rutina de limpieza y desinfección en el hogar no solo mejora la higiene, sino que reduce el riesgo de enfermedades infecciosas, protege a la familia y ayuda a mantener un entorno más seguro y saludable.
En base a El Universal - GDA
