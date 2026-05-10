Maternar sin exigencias imposibles: el desafío de cuidar sin olvidarse de una misma

La maternidad nunca fue un camino sencillo. Criar, educar, nutrir, sostener emocionalmente: todo eso ya implicaba, históricamente, un nivel de entrega alto y constante. Sin embargo, en la actualidad, a ese desafío estructural se le suma un contexto que complejiza aún más la experiencia de maternar: la aceleración cotidiana, la sobrecarga de tareas, el estrés sostenido y, especialmente, una narrativa cultural que impone estándares difíciles —por no decir imposibles— de alcanzar.

Hoy, la figura de la madre parece estar atravesada por una expectativa de perfección. Se espera que sea amorosa, paciente, disponible, emocionalmente estable, físicamente activa, profesionalmente exitosa, socialmente presente y, además, que sus hijos reflejen ese ideal en cada aspecto de sus vidas. Las redes sociales, las publicidades y ciertos discursos contemporáneos refuerzan esta imagen: madres impecables, organizadas, felices, con hijos alineados y proyectos personales en equilibrio perfecto.

El problema no es solo que este modelo sea inalcanzable, sino que además genera una presión silenciosa que impacta directamente en la salud mental. La sensación de no estar llegando, de no ser suficiente o de estar “fallando” se instala como un ruido de fondo constante que erosiona el bienestar emocional.

La trampa de la madre perfecta

Cuando el ideal es la perfección, cualquier experiencia real queda automáticamente desvalorizada. El cansancio, la frustración, el enojo o la necesidad de tiempo propio pasan a ser vistos como fallas, en lugar de aspectos naturales de cualquier proceso humano.

En la práctica clínica, este fenómeno aparece con frecuencia: madres que sienten culpa por necesitar un espacio a solas, por no disfrutar cada momento o por reaccionar de manera impulsiva frente al agotamiento. Sin embargo, es fundamental entender que maternar no implica anularse como persona.

Un punto clave es empezar a correrse de esa lógica exigente y revisar qué tipo de maternidad se quiere ejercer. Una maternidad consciente no es aquella que responde a todos los mandatos externos, sino la que se construye desde la responsabilidad emocional, el respeto y, también, el autocuidado.

Porque aquí aparece una idea central: no es posible sostener un vínculo saludable con los hijos si no existe, previamente, un vínculo saludable con una misma.

Madre amamanta a su bebé recién nacido. Foto: Freepik.

El autocuidado como base, no como lujo

Existe una creencia muy instalada que ubica el autocuidado en un lugar secundario, casi como un premio que llega después de cumplir con todo lo demás. Pero en realidad, el orden debería ser inverso.

Para maternar de forma equilibrada, es necesario contar con un nivel de bienestar integral que permita responder —y no reaccionar— frente a las demandas cotidianas. Esto implica registrar el propio estado emocional, reconocer los límites personales y habilitar espacios de conexión interna.

No se trata de grandes cambios ni de rutinas inalcanzables. Muchas veces, el punto de partida está en los llamados microhábitos de autocuidado: pequeños gestos diarios que fortalecen el vínculo con una misma. Puede ser una caminata, una rutina corporal, un momento de silencio, una práctica de respiración, escribir lo que se siente o incluso asistir a un espacio terapéutico.

Estos momentos no son accesorios. Son, en muchos casos, la diferencia entre una maternidad vivida desde el agotamiento o desde un lugar más consciente y regulado.

También es importante sumar espacios sociales y de disfrute individual. Salir con amigas, sostener actividades propias o simplemente disponer de tiempo sin demanda externa no debería generar culpa. Por el contrario, son instancias que recargan energía emocional y permiten volver al vínculo con los hijos desde otro lugar.

Madre habla con su hijo. Foto: Freepik.

Gestionar las emociones para maternar mejor

Otro aspecto central es el autoconocimiento. Poder identificar qué situaciones generan estrés, qué activa respuestas impulsivas o qué desborda emocionalmente es clave para construir una maternidad más saludable.

Muchas veces, el problema no está en lo que ocurre, sino en cómo se responde a eso que ocurre. Por eso, desarrollar herramientas de gestión emocional resulta fundamental. Esto puede incluir prácticas como la meditación, ejercicios de respiración, journaling o simplemente pausas conscientes a lo largo del día.

La diferencia entre reaccionar y responder radica, justamente, en esa capacidad de generar un espacio interno antes de actuar. Y ese espacio se entrena.

También es importante revisar cómo se están estableciendo los límites en el hogar. Gritos, impulsividad o desbordes suelen ser señales de saturación emocional más que de una “mala forma de educar”. Trabajar en la regulación propia permite construir límites más claros, firmes y respetuosos.

En este sentido, la maternidad se convierte también en un proceso de desarrollo personal. No solo se acompaña el crecimiento de un hijo, sino que se transita, en paralelo, un camino de autodescubrimiento.

Mujer trabajando. Foto: Pixabay

Hacer una pausa en medio de la exigencia

En un contexto que empuja a la productividad constante, hacer una pausa puede parecer un acto menor. Sin embargo, es profundamente transformador.

Detenerse, aunque sea unos minutos al día, para respirar, registrar emociones o simplemente bajar el ritmo, permite recuperar claridad mental y estabilidad emocional. Y desde ahí, todo cambia: la forma de vincularse, de comunicarse, de poner límites y de habitar la maternidad.

Es importante entender que estos espacios no deberían ser negociables. Así como se priorizan las necesidades de los hijos, también es necesario priorizar las propias.

Maternar desde un lugar genuino no implica hacerlo perfecto, sino hacerlo posible. Implica aceptar que habrá días mejores y otros más desafiantes, que el equilibrio no es permanente y que el bienestar se construye en lo cotidiano.

Al final, la verdadera pregunta no es cómo ser la mejor madre, sino cómo ser una madre real, presente y emocionalmente disponible. Y eso empieza, inevitablemente, por una misma.