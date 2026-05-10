Otoño, vínculos y Feng Shui: cómo reactivar la energía de tu hogar para atraer armonía y abundancia

El otoño, como suelo mencionar, es una época propicia para repensar y soltar. Sin embargo, este ejercicio no siempre implica dejar ir. También puede convertirse en una oportunidad —y muy valiosa— para revisar vínculos que han quedado relegados, relaciones a las que hemos dedicado poco tiempo y que, en el fondo, no reflejan lo que deseamos construir a nuestro alrededor.

Si te encontrás en este momento, esta etapa del año —y especialmente este 2026, cargado de fuego e impulso— resulta ideal para reactivar esta área de tu vida y de tus espacios. Volver a encender la energía de conexión familiar, de amistades o de sociedades no solo fortalece los lazos, sino que también potencia el avance y la prosperidad en el hogar. Según el Feng Shui, cuando la comunicación fluye y la armonía se instala en casa, la abundancia también encuentra su camino.

Por eso, a continuación, comparto algunos consejos simples y concretos para mover la energía del hogar y alinear tus intenciones con lo que querés lograr.

Primer movimiento: revisar lo heredado

El primer paso es observar si en tu hogar hay muebles u objetos heredados y, sobre todo, qué representan para vos. Si al entrar en contacto con ellos la sensación no es positiva, es momento de retirarlos. Desapegarse de esos elementos permite abrir un nuevo ciclo y destrabar la energía asociada a esa herencia familiar, dando lugar a lo nuevo.

Segundo movimiento: activar el sector Este

Otro ajuste importante es trabajar sobre el punto cardinal Este del hogar. Allí podés incorporar un objeto nuevo que represente el elemento agua. Esto puede lograrse a través de colores oscuros como negro o azul, formas ondulantes, imágenes con líneas fluidas o de agua, elementos reflectivos como vidrio o espejos, o incluso una pequeña fuente. La clave es elegir aquello que mejor se adapte a ese ambiente.

Si solés tener un espacio para encender inciensos, esta zona es ideal para sumar un papel donde escribas el vínculo que necesitás sanar o el deseo familiar que quieras potenciar. También es un lugar propicio para ubicar fotos familiares. En este caso, es importante actualizarlas periódicamente para renovar la energía y acompañar el crecimiento del núcleo familiar.

Comedor y living: espacios clave para activar vínculos

Dentro del Feng Shui, el comedor es el espacio asociado a la familia, mientras que el living representa las amistades y los encuentros. Ambos sectores deben estar activos si lo que buscás es generar abundancia en estas áreas.

Una forma de potenciarlos es incorporar un espejo que refleje las reuniones, reforzando simbólicamente la conexión. También es fundamental prestar atención al mobiliario: mesas firmes, sillas y sillones cómodos, elementos con aristas suaves y una paleta de colores neutros o terrosos que aporte equilibrio. La iluminación debe ser cálida y suficiente, y las plantas —siempre aliadas— ayudan a mantener la energía en movimiento y en expansión.

Mesa de comedor Minimal.

Activar sociedades y proyectos: el suroeste

Por último, si tu intención este año es fortalecer sociedades, alianzas o proyectos compartidos, es importante trabajar sobre el sector suroeste del hogar. Esta área se activa incorporando un objeto nuevo que represente el elemento tierra: tapices, mantas, cerámicas o piezas en tonos terrosos, naranjas suaves, amarillos o mostaza son opciones ideales para este fin.

Realizá estos cambios con intención, visualizando con claridad aquello que querés lograr. Cada movimiento, por pequeño que parezca, puede generar una transformación profunda cuando está alineado con tu propósito.

Abrí las puertas a este nuevo ciclo con conciencia, renová tus espacios y permití que la energía fluya a favor de tu bienestar. ¡Éxitos en tu transformación!