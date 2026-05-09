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El País Bienestar Vida Sana

El truco del bicarbonato en el inodoro que ayuda a neutralizar olores y desprender residuos

Cómo limpiar el inodoro con bicarbonato de sodio y vinagre para eliminar el sarro y los malos olores del baño

El País
El País
09/05/2026, 14:00
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Sal en el inodoro. Imagen creada con IA
Sal en el inodoro. Imagen creada con IA

Mantener el baño limpio y libre de malos olores puede convertirse en una tarea difícil dentro del hogar. En este contexto, los trucos caseros de limpieza se han vuelto cada vez más populares gracias a que son económicos, prácticos y fáciles de aplicar.

Entre los métodos más utilizados destaca el uso de bicarbonato de sodio, un ingrediente versátil que puede transformarse en un gran aliado para la limpieza del inodoro y el mantenimiento del baño.
Si alguna vez te preguntaste cuáles son los beneficios de tirar bicarbonato en el inodoro, este sencillo método puede ayudarte a mejorar la higiene y eliminar olores desagradables de manera natural.

Cómo usar bicarbonato de sodio para limpiar el inodoro

WC - Inodoro.jpg
Foto: Commons.

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Para aplicar este truco casero para el baño, seguí estos pasos:

  • Verté media taza de bicarbonato de sodio dentro del inodoro.
  • Dejá actuar el producto entre 15 y 20 minutos.
  • Cepillá las paredes internas para potenciar la limpieza.
  • Tirar la cadena para eliminar residuos y suciedad.

Si buscás una limpieza más profunda, podés combinar el bicarbonato con un poco de vinagre blanco. La reacción efervescente que se genera ayuda a remover manchas y residuos adheridos con mayor facilidad.

Beneficios de tirar bicarbonato al inodoro

Baño.jpg
Foto: Commons.

Usar bicarbonato de sodio para limpiar el baño una vez por semana puede aportar múltiples ventajas:

  • Elimina malos olores: neutraliza los compuestos que generan aromas desagradables.
  • Facilita la limpieza: ayuda a desprender residuos y manchas leves.
  • Previene el sarro: contribuye a evitar la acumulación de suciedad en el inodoro.
  • Es un método económico y ecológico: uno de los trucos caseros de limpieza más accesibles y amigables con el ambiente.

Gracias a sus propiedades, el bicarbonato para el baño se ha convertido en una alternativa simple y efectiva para mantener el inodoro limpio, fresco y en mejores condiciones por más tiempo.

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Foto: Pexels.

           

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