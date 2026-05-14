Qué se celebra hoy, jueves 14 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 14 de mayo de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos para recordar un día como hoy en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 14 de mayo alrededor del mundo

El Día de la Independencia de Paraguay, celebrado cada 14 de mayo, conmemora la declaración de independencia del país de España, ocurrida en el año 1811. Esta fecha es un hito histórico de gran relevancia para la nación, ya que marca el momento en el que Paraguay logró emanciparse del dominio colonial español y convertirse en una nación libre y soberana.

Bandera de Paraguay. Foto: Billiken

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de mayo

1962. El príncipe Juan de Borbón, futuro rey Juan Carlos I de España, se casa en Atenas con Sofía, hija de los reyes de Grecia. El enlace se convirtió en uno de los acontecimientos dinásticos más relevantes de la época en Europa.

1955. Como respuesta a la supuesta amenaza de fuerzas de la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia entre la Unión Soviética y la Europa del Este. El acuerdo marcó una etapa central de la Guerra Fría y reorganizó el equilibrio militar en el continente.

1948. Desde el Museo de Tel Aviv, David Ben Gurion lee por radio la proclamación fundacional del estado de Israel. El hecho dio lugar a una nueva etapa política en Medio Oriente y derivó de inmediato en un conflicto con países vecinos.

1813. Con la salida del ejército de Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta, se inicia la llamada Campaña Admirable. La ofensiva resultó decisiva para la liberación de parte del occidente de Venezuela y para la formación de la Segunda República.

1796. El médico inglés Edward Jenner descubre que el suero linfático de vacas infectadas con viruela vacuna inmuniza contra la viruela humana. El hallazgo fue clave en la historia de la medicina y figura entre las efemérides científicas más recordadas.

1651. En Francia, la nobleza y la burguesía rompen su alianza frente al ideal absolutista impulsado por Richelieu y continuado por el cardenal Mazarino. La fractura reflejó la profundidad de las tensiones políticas y sociales del período.

1643. Luis XIV sube al trono de Francia con apenas cuatro años, tras la muerte de su padre, Luis XIII. Su reinado sería uno de los más extensos e influyentes de Europa y consolidaría el modelo de monarquía absoluta.

Quiénes nacieron un 14 de mayo

1553. Nace en Francia Margarita de Valois, hija de Enrique II y Catalina de Médici, conocida también como la reina Margot. Su figura quedó asociada a la vida política y religiosa francesa, en medio de las disputas entre católicos y protestantes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.