Qué se celebra hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la historia.

Esto se festeja cada 13 de mayo

El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 13 de mayo de cada año, es una jornada dedicada a concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad. Esta fecha tiene como objetivo involucrar a la sociedad global en la acción para preservar nuestros recursos naturales, combatir el cambio climático y fomentar un desarrollo más responsable con la naturaleza.

El planeta Tierra. Foto: NASA / Unsplash

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de mayo

Juan Pablo II. Foto: archivo El País.

1981. En la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Agca, un miembro de la extrema izquierda turca. Poco tiempo después, el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo.

1960. Una expedición liderada por el suizo Max Eiselin corona la cumbre del Dhaulagiri, séptima montaña más alta del mundo, en el Himalaya. El ascenso queda registrado entre las efemérides destacadas de un día como hoy por su relevancia en la historia del montañismo.

Montaña en el Himalaya. Foto: Pixabay

1943. En el marco de la II Guerra Mundial, tiene lugar la rendición del Afrika Korps. Un total de 252.000 soldados alemanes e italianos se rinden en África del Norte, con lo que las potencias del Eje pierden el Mediterráneo y queda expuesto el flanco sur europeo.

1888. En Brasil, el emperador Pedro II, mediante la Ley Áurea, decreta la abolición de la esclavitud sin indemnización para los dueños. Se trata de uno de los hechos históricos más significativos vinculados a los derechos civiles en América Latina.

1846. Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de la anexión estadounidense de Texas en 1845, llevan al Congreso de Estados Unidos a aprobar una declaración de guerra contra su vecino del sur. Comienza así oficialmente la guerra entre ambos países.

1830. En Quito, una Corte de Notables acuerda que Ecuador se independice de La Gran Colombia, con el general Juan José Flores en la presidencia. La decisión marca un quiebre político en la región y frustra el proyecto integrador impulsado por Simón Bolívar.

1814. En España, Fernando VII entra en Madrid en medio de aclamaciones populares. Restablece el régimen absolutista, clausura las Cortes y deroga la Constitución de Cádiz, en un contexto de fuerte crisis política y económica tras años de guerra.

1809. El ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte ocupa Viena, en Austria. El avance consolida temporalmente la influencia napoleónica en Europa central y figura entre los hechos históricos de mayor impacto militar de la época.

1648. En Delhi concluye la construcción del Fuerte Rojo, residencia real del emperador Shah Jahan. El complejo, levantado con piedra arenisca roja, se convierte en una de las obras arquitectónicas más emblemáticas del imperio mogol.

1647. En Santiago de Chile se registra un devastador terremoto que acaba con la vida de una tercera parte de la población. Este episodio permanece en las efemérides como una de las mayores catástrofes naturales de la historia colonial chilena.

1598. En Nantes, el rey Enrique IV promulga un edicto que asegura la libertad de culto para los hugonotes. La medida pone fin a décadas de guerras de religión en Francia y constituye un antecedente central en materia de tolerancia religiosa.

Quiénes nacieron un 13 de mayo

1888. En Ostebro, Dinamarca, nace Inge Lehmann, importante sismóloga que deducirá que el núcleo de la Tierra está dividido en una esfera interna sólida y una parte externa líquida. Su aporte resultará fundamental para la comprensión de la estructura del planeta.

1882. Nace en Argentil sur Seine, Francia, el pintor Georges Braque, figura decisiva del arte moderno. Junto con Pablo Picasso impulsará el cubismo, movimiento que transformará la representación visual en el siglo XX.

1840. En la localidad francesa de Nimes nace Alphonse Daudet, escritor francés y autor de "Cartas desde mi molino". Su obra ocupará un lugar destacado en la literatura francesa del siglo XIX.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.