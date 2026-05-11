Pesó 310 kg, hoy corre maratones: el impactante caso de Júlio Mamute en Montevideo

"¡La aberración ha ganado otra vez!". Así celebró su participación en la Maratón de Montevideo el influencer brasileño Júlio Otávio Miranda da Silva, apodado "Júlio Mamute". El hombre, que actualmente pesa 200 kg, completó 10 km en 2:15 horas y dejó un poderoso mensaje de superación personal: "¡La actividad física es para todos! Busca orientación y hazlo a tu propio ritmo".

"¡Quiero vivir! Y no voy a parar, sin importar lo que digan. Peor era cuando pesaba 310 kg en una cama sin caminar, hoy vivo. ¡Amén!", publicó Júlio Mamute en su cuenta de Instagram junto a un video resumen de su participación en la carrera.

El hombre compartió a lo largo del trayecto varias historias en su cuenta de Instagram con mensajes motivacionales. "Lejos de casa pero cada vez más cerca de mis sueños y de mi propósito"; "Mamutinho siempre último en cualquier categoría, tiempo, peso y edad", expresó.

Además, se puso una meta: "Voy a hacer diez países este año. ¿Cómo? Sólo Dios lo sabe. Pero ya lancé mi deseo al universo: esta es apenas la tercera maratón de las 10 en este 2016. ¿Quién se encontrará conmigo en las próximas?".

Julio Mamute en la Maratón de Montevideo Foto: captura de video

¿Quién es Júlio Mamute?

Júlio Otávio Miranda da Silva, más conocido como Júlio Mamute, es un influencer brasileño de 35 años. Es oriundo de Recife y comparte su rutina de alimentación y entrenamiento en YouTube, Instagram y TikTok.

Luego de sucesivos intentos fallidos para bajar de peso, comenzó un reto personal cuando llegó a pesar 310 kg. "Mi lucha contra la obesidad es más que por estética, es por mi vida", señala el hombre en su cuenta oficial de YouTube.

En 2026 ya participó de la Maratón de Portugal y de la Maratón de Mendoza en Argentina. La Maratón de Montevideo es su tercera carrera en lo que va de año.

Julio Mamute corrió en la Maratón de Montevideo Foto: captura de video

Un keniano ganó la Maratón de Montevideo 2026

La Maratón de Montevideo 2026 se corrió este domingo 10 de mayo con miles de participantes en las distancias de 10K, 21K y 42K, recorriendo distintos puntos de la rambla y la ciudad. La largada y llegada estuvieron ubicadas frente a la Intendencia de Montevideo y la prueba volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario uruguayo.

La competencia comenzó desde las 7:00 de la mañana y generó un importante operativo de tránsito en varios barrios de Montevideo debido al recorrido de los corredores.

La edición del presente año contó nuevamente con las tradicionales tres distancias:10 kilómetros, Media maratón (21K) y Maratón completa (42K).

Maratón de Montevideo 2026 Foto: Intendencia de Montevideo

Los resultados oficiales y tiempos de los atletas comenzaron a publicarse una vez finalizada la carrera a través de las plataformas oficiales de cronometraje.

En la prueba principal de 42 kilómetros, el keniano Zaphaniah Kipyego Cheruiyot fue el ganador con un tiempo oficial de 2:18:46.444. Detrás llegaron los uruguayos Oscar Cáceres (2:21:17.695) y Nicolás Espinosa (2:23:00.853), que completaron el podio de la clasificación general masculina.

Por su parte, la media maratón de 21K quedó en manos del etíope Abadema Kuma Ajema, que registró un tiempo de 1:06:49.693. El podio lo completaron los uruguayos Gaspar Geymonat y Martín Cuestas.

El keniano ganador de la Maratón de Montevideo 2026 Foto: Intendencia de Montevideo

En la distancia de 10 kilómetros, el triunfo fue para el uruguayo Agustín Lima con un tiempo de 33:38.765. Pablo Duarte terminó segundo y Kevin Fredes completó el podio de una prueba que tuvo dominio celeste de principio a fin.

Además, la prueba sigue consolidándose a nivel internacional, con corredores de distintos países y un circuito reconocido como clasificatorio para grandes maratones internacionales.