Un keniano ganó la Maratón de Montevideo 2026 y dos uruguayos se subieron al podio de la 42K

La Maratón de Montevideo 2026 se corrió este domingo 10 de mayo con miles de participantes en las distancias de 10K, 21K y 42K, recorriendo distintos puntos de la rambla y la ciudad. La largada y llegada estuvieron ubicadas frente a la Intendencia de Montevideo y la prueba volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario uruguayo.

La competencia comenzó desde las 7:00 de la mañana y generó un importante operativo de tránsito en varios barrios de Montevideo debido al recorrido de los corredores.

La Maratón de Montevideo 2026 tuvo este domingo una destacada presencia internacional, pero también grandes actuaciones de atletas uruguayos en las diferentes distancias.

#MaratónDeMontevideo 🏃‍♀️



La marea celeste ya recorre la ciudad 👕



El circuito atraviesa más de 20 barrios, acercate a vivir vos también la #ExperienciaMaratón 👏



Recorrido📲 https://t.co/OropxhjMb9 pic.twitter.com/iu24SWdMtG — Intendencia de MVD (@montevideoIM) May 10, 2026

La edición del presente año contó nuevamente con las tradicionales tres distancias:

10 kilómetros

Media maratón (21K)

Maratón completa (42K)

Los resultados oficiales y tiempos de los atletas comenzaron a publicarse una vez finalizada la carrera a través de las plataformas oficiales de cronometraje.

En la prueba principal de 42 kilómetros, el keniano Zaphaniah Kipyego Cheruiyot fue el ganador con un tiempo oficial de 2:18:46.444. Detrás llegaron los uruguayos Oscar Cáceres (2:21:17.695) y Nicolás Espinosa (2:23:00.853), que completaron el podio de la clasificación general masculina.

Por su parte, la media maratón de 21K quedó en manos del etíope Abadema Kuma Ajema, que registró un tiempo de 1:06:49.693. El podio lo completaron los uruguayos Gaspar Geymonat y Martín Cuestas.

En la distancia de 10 kilómetros, el triunfo fue para el uruguayo Agustín Lima con un tiempo de 33:38.765. Pablo Duarte terminó segundo y Kevin Fredes completó el podio de una prueba que tuvo dominio celeste de principio a fin.

Además, la prueba sigue consolidándose a nivel internacional, con corredores de distintos países y un circuito reconocido como clasificatorio para grandes maratones internacionales.