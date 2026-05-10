Son cinco las pruebas clásicas que se disputan en el hipódromo de Maroñas, todas sobre 1400 metros

Pese el mal estado del tiempo se anuncian mejoras para este domingo para que las pruebas estelares marcadas en grama se corran sobre alfombra verde.

Amén de la importancia de los clásicos es de orden estar en cada uno de los podios de las pruebas que llevan nombres que han sido muy importantes para la hípica nacional. Pablo Piacenza, Gustavo Aguirre, Milton Díaz y Jiorge Larrañaga merecen que los hípicos se hagan presenten en el Jerárquico para recordarlos.

Son cuatro clásicos para la generación 2023 de cara, las pruebas exclusivas para los nacionales, a la Serie Campeones mientras que las abiertas miran más hacia ambos Criterium que cierran el semestre y la temporada de dos años en nuestro hemisferio.

Los cuatro clásicos no tienen alta anotación ya que a esta altura del año no son tantos los potrillos y potrancas que tienen como meta competir a alto nivel y por ello las cuatro competencias son abiertas por la poca concurrencia en gateras. Acompaña estelar para ellas con la presencia de la baby crack del pasado año lo que concita interés de la grey burrera.

El Pablo Piacenza abre jornada a las 13:10 y seleccionamos a Soul Carioca como la elegida al disco y la foto ya que la del Cuatro Piedras viene de obtener clásico sobre misma pista (grama) sobre 12 cuadras, la enemiga y sorpresa vienen por el lado de las perdedoras Ur Glamurous y Umburanas, es de descuento que La Inalcanzable corre mas tarde.

El Gustavo Aguirre está ubicado en sexto lugar, va sobre arena para potrillos nacionales, entre los del Hs. Phillipson nos quedamos con Uno Macho por sobre Ureca a pesar de que los responsables de este tienen cifradas esperanzas para con el Creative Cause, si fallan Esta Firme está a la orden.

Continuamos con el Milton Díaz para yeguas en donde Grandinata, la elegida enfrenta a la buena de Lemon Chocolat que viene de ganar de rentree en arena a sabiendas que gusta mas de desplazarse en verde, como tercera en discordia indicamos a Noveau Riche. largan 16:10.

En cuarto clásico es el Jorge Larrañaga para todo potrillo en grama, Perdido No Espaco debuto, ganó y gustó y vamos con él, Montjuic es bravo al igual que Sebastiano. Veremos por cual opta Esta Firme.

El cierre estelar a las 17:10 es con el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca para potrancas nacionales, votamos a Helenita que viene de rotundo triunfo en el canario, Intercoqueta es la potranca a vencer al igual que Ur A Hero y La Inalcanzable.

Buena jornada burrera de 13:10 a 19:10 con 13 pruebas.