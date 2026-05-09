Maratón de Montevideo: recorrerá seis municipios y tendrá atletas africanos buscando "categorizar la carrera"

Montevideo se viste de gala para la undécima edición de la Maratón. 8.000 almas se harán presentes en la explanada de la Intendencia, donde el domingo a las 7:00 partirán los atletas para recorrer la capital en las modalidades de 10, 21 y 42 kilómetros.

La Maratón recorrerá seis municipios, saldrá del Centro pasará por el Palacio Legislativo, luego irá a los estadios del Prado, bordeará el Liceo Militar, el Jardín Botánico, recorrerá Bulevar Artigas hasta el Nuevo Centro Shopping y luego emprenderá su rumbo hasta el Estadio Centenario. El recorrido bajará a la Rambla y luego seguirá su camino hasta Malvín para después retornar hasta la calle Ciudadela, donde los atletas deberán subir hasta Plaza Independencia, para luego finalizar el circuito por 18 de Julio.

El director de la Secretaría de Educacion Física, Deporte y Recreación de la IM, el Magíster Lionel de Mello, habló con Ovación, destacó la importancia de “categorizar la carrera” para que el año que viene sea el Campeonato Sudamericano de Maratón, con el objetivo de poder contar con atletas de los 13 países del continente.

El objetivo principal es mejorar los tiempos e incluso para el 2027 hacer un circuito más rápido, "más amigable con el atleta", como se hizo en la San Felipe y Santiago eliminando dos repechos importantes. Para ello también se invitó a dos atletas keniatas para los 42 kilómetros; y a un etíope y una brasileña para la media maratón. Su presentación fue ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores y De Mello destacó al Ministerio de Turismo para su arribo al país.

Presentación de los atletas invitados a la Maratón de Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

El atletismo en Uruguay cada vez tiene más adeptos, este año hubo carreras con récords de inscripción y De Mello destacó la alta demanda que tuvieron los 21 kilómetros, la competición con más atletas, con 4.000 corredores, lo cual entiende que es algo que puede arrimar más gente a los 42 kilómetros del año que viene. Además hizo énfasis en el crecimiento de la rama femenina, que este año representó el 47% de los inscriptos en la San Felipe y Santiago, y en la Maratón de Montevideo el 43%. A su vez destaca que el 77% de los competidores son mayores de 30 años y entiende que correr es una propuesta de actividad física muy importante para esas edades.

Con un 60% más de participantes que el año pasado, las carreras de fondo se han metido en la sociedad uruguaya y la Intendencia ha respaldado con un megaoperativo, con 53 kilómetros de seguridad vial, seguridad a nivel médico, más de 20 mil litros de agua, 10 mil litros de bebidas de reposición y 700 kilos de fruta repartidos en 17 puestos a lo largo del circuito. La IM preparó además 373 puntos de corte de tránsito, con más de 890 personas trabajando.