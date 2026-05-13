¿Cuándo es el jueves de Corpus 2026? La fecha y qué se conmemora en esta celebración católica

El Corpus Christi es una de las celebraciones más relevantes dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Se celebra cada año el jueves siguiente al Domingo de la Santísima Trinidad, es decir, 60 días después del Domingo de Pascua. En esta ocasión, su conmemoración será el jueves 4 de junio de 2026.

La expresión “Corpus Christi” proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”. La celebración está dedicada al Cuerpo y la Sangre de Cristo y simboliza la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

¿Qué se celebra durante Corpus Christi?

El origen de esta festividad se remonta a la Última Cena de Jesús con sus doce apóstoles, durante la noche del Jueves Santo.

En ese encuentro, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, otorgándoles un significado sagrado: el pan representaba su cuerpo y el vino, su sangre. Con este gesto, anticipó el sacrificio que realizaría en la cruz y dejó instaurada la Eucaristía como símbolo central de la fe cristiana.

De acuerdo con registros históricos, la idea de dedicar una festividad especial al cuerpo y la sangre de Cristo surgió en la Edad Media, alrededor del año 1208, gracias a la iniciativa de la religiosa Juliana de Cornillón. Sin embargo, la celebración comenzó a concretarse oficialmente recién en 1246, en la diócesis de Lieja, en la actual Bélgica.

Una Biblia con un rosario. Foto: Unsplash

Llegado el próximo 4 de junio, esta celebración tendrá como elemento central la misa católica, que, según National Geographic, tendrá a la comunión como uno de los actos más importantes de la jornada. Esto se refiere al momento en el que los fieles reciben la hostia consagrada, un trozo de pan ácimo que, según la religión católica, simboliza el cuerpo de Cristo. El nombre de la fiesta procede de esta importancia de compartir la comida con las personas más cercanas, como hizo el profeta antes de su crucifixión.

Con información de El Comercio/GDA