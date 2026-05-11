¿Por qué los termos para tomar mate duran poco? La clave de templarlo antes de introducir el agua caliente

El mate y el termo es la dupla icónica de los uruguayos. En los paquetes de compra, los distintos tipos de materas, todo está pensando para su uso en conjunto. Los mates suelen durar toda la vida, mientras que los termos parecen quedar atrás. Con el tiempo, van perdiendo su capacidad de retener el calor del agua caliente, o presentan otro tipo de fallas.

A pesar que parezca evidente que lo único que se debe hacer con el termo es llenarlo con el agua caliente para el mate, en realidad hay un paso previo que siempre se debería realizar antes de introducir el agua caliente, para evitar su deterioro y alargar su vida útil: el templado.

Cómo realizar el templado correctamente

Este paso previo consta únicamente de dos pasos sencillos:



Llenar el termo hasta la mitad con agua tibia y dejarlo reposar por dos horas. Pasadas las dos horas, llenar el termo por completo con agua caliente (no hirviendo) y dejarlo otras dos horas más.

Con solo estos dos pasos, el termo ya queda pronto para ser utilizado, y protegido de deteriorarse.

Poniendo agua en el termo. Foto: Canva

Motivos del deterioro de los termos