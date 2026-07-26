Gobierno expresa preocupación por dichos de Daniel Ortega sobre supresión de comicios en Nicaragua: el comunicado

El gobierno de Uruguay manifestó este domingo su preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que puso en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese país, y reafirmó su respaldo al derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades mediante comicios "libres, plurales y periódicos".

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Mario Lubetkin señaló que "el gobierno uruguayo expresa su preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país".

La Cancillería añadió que Uruguay mantiene su posición de que "el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional".

El pronunciamiento responde a las declaraciones formuladas por Ortega el pasado 19 de julio durante el acto por el aniversario de la Revolución Sandinista. En esa oportunidad, el mandatario afirmó que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y el poder", al sostener que procesos electorales anteriores habrían sido utilizados —según Ortega— por sectores opositores, con presunto apoyo extranjero, para intentar desplazar al oficialismo.

Además, Ortega acusó a dirigentes opositores exiliados de conspirar con el respaldo de Estados Unidos para regresar al poder y anunció su intención de impulsar nuevas normas destinadas a impedir su reorganización política. "Hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas y a los vendepatrias", expresó.

Las afirmaciones del mandatario generaron cuestionamientos de gobiernos y organismos internacionales, que consideran que este tipo de declaraciones profundizan el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua y refuerzan la concentración de poder del gobierno encabezado por Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

Canciller Mario Lubetkin en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País

Los dichos de Ortega ya habían sido condenados por el Partido Nacional, que instó al Gobierno de Yamandú Orsi a pronunciarse y manifestar su rechazo hacia estas "actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión" del pueblo de Nicaragua.

Dicha fuerza política indicó que esto constituye "un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales".

Fuerte cruce entre Nicaragua y Unión Europea por declaraciones de Ortega

El Gobierno de Nicaragua respondió este sábado a la Unión Europea que no es "súbdito" ni "vasallo de nadie" tras el pronunciamiento de los 27 condenando la "represión sistémica" ejercida por las autoridades nicaragüenses y reclamando la celebración de elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles".

La UE se pronunció así después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propusiera el pasado fin de semana eliminar las elecciones en el país.

A través de una nota oficial de la Cancillería de Nicaragua dirigida a la UE, con el titular "No somos súbditos", el Gobierno que copresiden los esposos, Ortega y Rosario Murillo dio por recibido "un pronunciamiento más" del bloqueo europeo que consideran "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial".

"Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo, el pueblo y Gobierno soberanos de esta Nicaragua luchadora y victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros territorios o nuestros pueblos y procesos democráticos, dignos y triunfales", señaló la cartera de Exteriores .

Y concluye el comunicado: "Les recordamos, por si acaso lo olvidan: No somos vasallos de nadie".

En un comunicado de la Alta Representante en nombre de la UE, el bloque comunitario reclamó la apertura de un diálogo entre el régimen sandinista y la oposición para "acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política".

Las palabras de exguerrillero de 80 años, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección, han provocado el rechazo internacional y explicaciones contradictorias de los sandinistas.

Este miércoles, el líder del Parlamento nicaragüense, el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.