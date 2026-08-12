Tiempo de hoy miércoles 12 de agosto: temperaturas, precipitaciones y vientos, según el pronóstico de Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá un escenario mayormente cubierto, con la mínima más baja del país en 4°C y la máxima más alta en 14°C.

En el noroeste, la mañana se presenta cubierta, con precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h del sector este. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de rachas de hasta 40 km/h del este y sureste. La mínima es de 9°C y la máxima de 14°C.

Para el noreste, la mañana estará cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h del este y sureste. En la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas, baja probabilidad de tormentas y rachas de 40 a 50 km/h del sureste. La mínima es de 8°C y la máxima de 13°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto, precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 km/h del este y sureste. Durante la tarde y la noche pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones y rachas de 40 a 50 km/h del sureste. La mínima es de 5°C y la máxima de 13°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 km/h del este y sureste. Para la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones y rachas de 40 a 50 km/h del sureste. La mínima es de 4°C y la máxima de 13°C.

Cielo nublado en el barrio Cordón de Montevideo. Foto: Archivo El País.

En el este, la mañana se anuncia nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h del sureste. La mínima es de 4°C y la máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, precipitaciones escasas y rachas de hasta 40 km/h del sureste. La mínima es de 8°C y la máxima de 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, precipitaciones escasas y rachas de hasta 40 km/h del sureste. La mínima es de 5°C y la máxima de 11°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

La tendencia para los próximos días mantiene el predominio de cielos nubosos a cubiertos, con precipitaciones en distintos puntos del país, presencia de neblinas o bancos de niebla y temperaturas bajas a frescas, con un aumento gradual de las máximas hacia el cierre del período.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.