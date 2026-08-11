"Por siete días no se va a ver el sol": meteorólogos e Inumet pronostican cielos cubiertos y lluvias puntuales

Tras un comienzo de semana frío pero con buena presencia de sol, los meteorólogos advierten por varios días seguidos de cielos nublados y bajas temperaturas. Para el sábado, sin embargo, el tiempo desmejorará y se esperan tormentas puntuales.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señaló que la jornada del martes se presentará fría con el cielo algo nuboso, y mínimas de 5°C y máximas de 15° (en Montevideo y el área metropolitana la máxima será de 11°). Si bien el cielo estará cubierto, no se esperan lluvias.

Para el miércoles, en tanto, Inumet espera tormentas en la zona norte del país, con mínimas de 4° y máximas de 13° (en Montevideo 11°), y algunas precipitaciones escasas para el resto del país. El jueves seguirá con bajas temperaturas y probables precipitaciones. El viernes y sábado habrá un leve aumento de la temperatura, con máximas de 15° y 17° en el área metropolitana.

Sensación térmica durante la mañana de este martes 11 de agosto. Foto: Ventusky.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain opinó en la misma línea que Inumet y señaló que martes y miércoles se espera "cielo nuboso" y "frío". De jueves a sábado se espera un clima más "templado", con posibles lluvias y tormentas para el sábado 15.

Pronóstico para #Montevideo (URU) de MAR11 a LUN17 agosto, según @meteoblue. Cielo nuboso y frío para MAR11 y MIE12 con tmax/tmin de 13°/8° y 12°/7°. Algo mas templado de JUE13 a SAB15 con 13°/11°, 16°/12° y 17°/14°. Posibles lluvias y tormentas para SAB15. pic.twitter.com/LQYEo5TVRM — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 11, 2026

Por otra parte, planteó que, de acuerdo al modelo Cosmo7, del instituto brasileño Inmet, se esperan acumulados de lluvias con montos de 100 a 200 milímetros sobre el centro y este de Río Grande do Sul, de 100 a 150 en Corrientes y de 20 a 80 en el noreste uruguayo.

#Lluvias acumuladas (mm) previstas por COSMO7 (@inmet_ ) de MAR11 a LUN17 agosto. Se esperan montos 100-200 mm sobre centro y Este de Rio Grande Sul (#Brasil). Corrientes (#Argentina) 100-150 mm y NE #Uruguay 20 a 80 mm. Atención RGS !! pic.twitter.com/rwrJK6eGLH — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 11, 2026

"Por siete días no se va a ver el sol"

El meteorólogo Guillermo Ramis señaló este martes en Informativo Sarandí que se esperan precipitaciones escasas para la tarde y noche de la jornada del martes y la del jueves. También señaló que podría haber algún chaparrón durante la jornada del sábado.

Nube de tormenta sobre Montevideo este viernes 31 de julio de 2026. Foto: Darwin Borrelli

"Por siete días no se va a ver el sol. Algunos días con nubes altas se puede filtrar un poquito de sol, pero va a ser un sol tímido", apuntó. Además, adelantó una "depresión frontal" que abarcaría todo el país durante la jornada del miércoles 19.

"Vamos a tener mayor inestabilidad": meteorólogo advierte por un temporal de Santa Rosa "potenciado" por El Niño

Siempre que comienza el mes de agosto los uruguayos se preguntan cuándo llegará el temporal de Santa Rosa o incluso si la reconocida tormenta tendrá lugar efectivamente. Si bien todavía es pronto para tener un pronóstico certero, el meteorólogo José Serra prevé que la tormenta tendrá lugar en los alrededores del 30 de agosto. Además, advirtió que puede ser un temporal potenciado por el fenómeno de El Niño.

"Entre el 20 de agosto y el 10 de setiembre se puede dar una tormenta puntualmente fuerte que la vamos a adjudicar a Santa Rosa", dijo Serra en diálogo con El País. Para el especialista, es "raro" que el temporal caiga el mismo día para el que está previsto.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Detalló que van a pasar dos cosas, la primera de ellas referida a "un cambio estacional". "Nos acercamos a lo que es la primavera, y suele ocurrir en esta latitud una alta variabilidad atmosférica", apuntó Serra, algo que puede dar lugar a "alguna depresión atmosférica" que provoque tormentas, así como un frente frío.

El segundo elemento es la llegada del fenómeno de El Niño. "Esto se va a ver potenciado por El Niño, que no lo habíamos tenido hasta ahora", advirtió.

"Santa Rosa viene normalmente, pero en caso de tener una depresión atmosférica o una tormenta, vamos a tener mayor inestabilidad y tormentas potencialmente más severas", añadió Serra, quien consideró que el actual Niño es "atípico".

"No tenemos registros en los últimos 100 años, no hay algo donde se haya visto que las temperaturas del océano Pacífico lleguen a esa altura, a casi tres grados (por encima de lo normal), eso lo hace potencialmente muy severo", acotó.