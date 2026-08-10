El pronóstico para el martes 11 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 11 de agosto de 2026 estará marcado por nubosidad extendida, ambiente frío y algunas inestabilidades puntuales en Uruguay, con un rango térmico nacional que irá desde 1°C hasta 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa a cubierta, con bajas temperaturas y probables heladas agrometeorológicas; los vientos soplarán del sureste y este a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre nuboso y cubierto, con baja chance de precipitaciones y viento del sureste a 20-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas de 3°C y 15°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, bajas temperaturas y heladas agrometeorológicas, acompañada por vientos del sureste y este de 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá de nuboso a cubierto, con viento del sureste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas de 1°C y 14°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con nubosidad variable, períodos de cielo cubierto, heladas agrometeorológicas, neblinas y bajas temperaturas, mientras que el viento será del sector este a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con persistencia del frío, viento del sureste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas de 1°C y 12°C.

En el centro-sur, el martes iniciará con cielo nuboso, períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, neblinas y bajas temperaturas, con viento del sureste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el panorama nuboso y cubierto, con ambiente frío, neblinas, viento del sureste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas de 1°C y 13°C.

Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, heladas, nieblas y neblinas, además de bajas temperaturas; los vientos serán del sureste a 10-20 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con neblinas y viento del sureste y este de 10-30 km/h. Temperaturas de 1°C y 13°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará nubosa, con intervalos de cielo cubierto y viento del sureste de 10-20 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con bajas temperaturas y vientos del sureste y este de 10-30 km/h. Temperaturas de 7°C y 9°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el día comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañado por viento del sureste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, viento del sureste y este de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas de 5°C y 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.