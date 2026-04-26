El pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
El reporte de Inumet prevé una jornada fresca, con descenso de temperatura hacia el final del día y registros térmicos que oscilarán entre los 6°C y los 17°C a nivel nacional.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 27 de abril de 2026 estará marcado por una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 17°C en el país.
En el región noroeste, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, mientras que hacia la tarde y noche continuará claro a algo nuboso con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 17°C.
En el noreste, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso con períodos de nubosidad. Durante la tarde y la noche se mantendrá en condiciones similares, con formación de neblinas. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en la mañana y de hasta 40 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 16°C.
En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso, alternando con períodos algo nubosos y condiciones ventosas en zonas costeras. Hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad. Se prevén rachas de entre 50 y 60 km/h, ocasionalmente superiores en zonas costeras, y luego rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 16°C.
En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, acompañadas de precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con mejoras temporarias y probables precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras en la mañana y de hasta 60 km/h hacia la noche. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 16°C.
En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con condiciones ventosas y precipitaciones aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto y persistencia del viento en zonas costeras. Se prevén rachas de entre 80 y 90 km/h, ocasionalmente superiores en la mañana, y de hasta 80 km/h en la tarde y noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 16°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta, con tiempo ventoso y precipitaciones aisladas junto a baja probabilidad de tormentas. Durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones, con precipitaciones aisladas. Se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h, ocasionalmente superiores en la mañana, y de hasta 80 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta y ventosa, con precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con probables precipitaciones. Se prevén rachas de hasta 70 km/h en la mañana y de hasta 60 km/h en la tarde y noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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