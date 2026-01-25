Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 19 de enero al 25 de enero de 2026

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 25 de enero

Franco Fagúndez

Primer gol oficial defendiendo a Independiente Santa Fe de Colombia para el surgido en Nacional que ya había marcado en uno de los amistosos de pretemporada. Esta vez fue empate 1-1 ante Once Caldas.

⚪⚽🔴 ¡Once Caldas y Santa Fe protagonizaron un partidazo! ¡’Albos’ y ‘cardenales’ igualaron 1-1 con goles de Franco Fagúndez y Kevin Cuesta!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/YUxJ0IEcpx — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2026

José Luis Rodríguez

El Pumita se vistió de lateral goleador y puso un doblete para el triunfo por 3-0 de Vasco da Gama ante Boavista en una nueva jornada del Torneo Carioca. Son sus primeros goles en el año.

Matías Mier

Tres partidos y dos goles para el volante uruguayo en el Zacatecoluca de El Salvador. En esta ocasión no alcanzó porque fue derrota 3-2 ante Platense, pero se despachó con un gran gol desde prácticamente mitad de cancha.

A la Mier, que golazo del uruguayo de Zacatecoluca! pic.twitter.com/4YXfPUIsSe — Gustavo Flores (@Gusflores21) January 26, 2026

Martín Cauteruccio

Arrancó el año igual que como lo terminó: con goles. El Caute disputó su primer encuentro con Bolívar en 2026 —más allá de que fue amistoso con Cienciano— y anotó en el empate 1-1.

Con este gol de Martin Cauteruccio, Bolivar empató 1 a 1 visitando a Cienciano del Cusco en su primer partido amistoso del año. pic.twitter.com/QXAYIVqduT — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) January 26, 2026

Rodrigo Zalazar

Un gol y una asistencia más para el volante uruguayo que llegó a los 15 festejos y a un total de 19 participaciones de gol en la temporada con la camiseta del Sporting Braga de Portugal.

Esperanza Pizarro

Figura y pico fue la delantera uruguaya que marcó un doblete y dio una asistencia en la victoria de Deportivo La Coruña por 4-0 ante DUX Logroño en el marco de la Primera División del fútbol femenino de España.

👏 El 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 de Espe Pizarro en esta #LigaFMoeve es un 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨



❤️‍🔥 Vívelo en @DAZN_ES #DUXLogroñoDéporABANCA pic.twitter.com/AypmBAzkkQ — Liga F (@LigaF_oficial) January 25, 2026

🔟 La 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐞 de Espe Pizarro en Las Gaunas...



👌 Si el primero ha sido 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐨

🤪 El segundo ha sido todavía 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫



👁️ No te pierdas el tramo final en @DAZN_ES #LigaFMoeve | #DUXLogroñoDéporABANCA pic.twitter.com/nuidKy7pCs — Liga F (@LigaF_oficial) January 25, 2026

Sábado 24 de enero

Santiago Rodríguez

El volante uruguayo pasa por un muy buen momento en el Carioca en el que defiende a Botafogo porque asistió en el primer partido y para el segundo anotó en lo que fue victoria por 2-0 ante el Bangú.

GOL DO BOTAFOGO, SANTI RODRÍGUEZ

BOTAFOGO 1 X 0 BANGU pic.twitter.com/tr6hDLSDt5 — GILMAR MACHADO (@gmachadoalmeida) January 25, 2026

Viernes 23 de enero

Facundo Boné

Combinación uruguaya y gol que valió un triunfo para el Inter de Bogotá por 2-1 ante Cúcuta por la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol de Primera División de Colombia. Es que al exjugador de River Plate lo habilitó Fabricio Sanguinetti —reciente incorporación— y entre ambos gestaron el gol de la victoria.

🤩⚪⚽¡NOCHE HISTÓRICA EN BOGOTÁ! Facundo Boné y Dereck Moncada aparecieron para la remontada (2-1) frente a Cúcuta Deportivo y entregar la primera victoria de Internacional de Bogotá en el FPC. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/mgsQEYj5tb — Win Sports (@WinSportsTV) January 24, 2026

Alan Matturro

En el mismo encuentro, el campeón del Mundo sub 20 anotó el agónico gol, que le dio al Levante su primer triunfo como local en la temporada, al superar a Elche por 3-2.

¿EL PARTIDO DE LA TEMPORADA? LEVANTE MARCÓ EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO



Tras un tiro de esquina en el 90+6', Alan Matturro cabeceó y convirtió el 3-2 para Levante en un partidazo ante Elche.#LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDElcheCF pic.twitter.com/pQxlP3Xggs — DSPORTS (@DSports) January 23, 2026

Álvaro Rodríguez

El Toro convirtió su cuarto gol en la presente temporada de LaLiga de España y fue para abrir la cuenta para Elche ante Levante, el equipo de Alan Matturro. Precisamente la pelota le quedó servida a Álvaro Rodríguez luego de que el defensor no pudo rechazar.

🧨🐂TORAZO



⚽️🇺🇾GOOOOOL URUGUAYO de Álvaro Rodríguez para Elche



pic.twitter.com/XywIW3qKlh — Embajadores del Gol (@Embajadores_gol) January 23, 2026

Jueves 22 de enero

Mauro Méndez

El ex Wanderers anotó el primer gol de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, al convertirle de cabeza a Huracán, el 1-0 de Banfield.

💣‼️CABEZAZO



⚽️🇺🇾GOOOOOOL URUGUAYO de Mauro Méndez para Banfield



pic.twitter.com/QClvNLhsfg — Embajadores del Gol (@Embajadores_gol) January 23, 2026

Martes 20 de enero

Pablo Lima

El volante uruguayo, de reciente pasaje por Wanderers, marcó el único gol del triunfo de Puerto Cabello ante la UCV en un amistoso de pretemporada de cara al inicio del torneo de Primera División en Venezuela.