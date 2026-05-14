Abogados de militares denunciaron en el Parlamento Europeo "irregularidades" en juicios por la dictadura

El abogado del Centro Militar, Emilio Mikolic, cuestionó duramente en un evento organizado por partidos derechistas europeos en Bruselas los juicios contra militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya.

Mikolic señaló que en Uruguay se buscaron “soluciones jurídicas” que fueron refrendadas en votación popular y que luego “no se respetaron”. Los comentarios los hizo en un evento llamado “El caso de Uruguay. ¿Interferencia de la Unión Europea en procesos democráticos extranjeros?” en el que participaron el eurodiputado del partido español Vox, Hermann Terstch y el alemán Markus Buchheit, del partido Alternativa por Alemania, además del comunicador uruguayo Álvaro Alfonso.

Graciela Figueredo, también abogada de acusados de violaciones a los derechos humanos, planteó que las garantías del proceso penal en estos casos “fueron violadas” y ha habido “irregularidades” porque no se ha respetado la denominada “presunción de inocencia”.

“No importa lo que se diga, no importa lo que se demuestre, la versión, como dicen en los juzgados, de lo que dicen los militares es totalmente cuestionable porque los militares mienten, porque los militares callan, porque los militares se defienden o protegen entre ellos”, dijo la abogada.

También planteó que “se está procesando sin prueba". Y añadió: "No es que se está procesando sin prueba suficiente, directamente no existe prueba, no hay una prueba concreta que diga: 'Este señor que fue militar en aquella época, estuvo en determinado lugar, cometió determinado hecho'. La única prueba, que para nosotros no puede considerarse prueba, son los dichos del denunciante o de los testigos que se presentan, que son detenidos que estuvieron detenidos con el denunciante en aquella época”.

“Si hay dudas, la duda es a favor del reo y no podemos, señores, procesar a nadie. Sin embargo, ¿que está sucediendo en Uruguay? Está sucediendo que, aunque haya duda, no importa. Hay que procesar a un militar o un policía a como dé lugar. Nada interesa. Porque para la Justicia lo que importa es que se llegue a la conclusión de que alguien tiene que ser responsable de esto”, sostuvo.

“Se está condenando sin prueba de absolutamente nada”, complementó Mikolic.