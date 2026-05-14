Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 13 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 13 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 827

2. 180

3. 656

4. 021

5. 220

6. 231

7. 834

8. 959

9. 450

10. 993

11. 175

12. 001

13. 558

14. 743

15. 845

16. 560

17. 776

18. 563

19. 950

20. 969



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 20

• 21

• 27

• 31

• 34

• 43

• 45

• 50

• 56

• 58

• 59

• 60

• 63

• 69

• 75

• 76

• 80

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 319

2. 787

3. 218

4. 676

5. 354

6. 218

7. 909

8. 647

9. 616

10. 949

11. 719

12. 337

13. 855

14. 287

15. 472

16. 685

17. 262

18. 534

19. 307

20. 828

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 09

• 16

• 18

• 19

• 28

• 34

• 37

• 47

• 49

• 50

• 54

• 55

• 62

• 72

• 76

• 82

• 85

• 87

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.