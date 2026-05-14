Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 13 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 13 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 13 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 827
2. 180
3. 656
4. 021
5. 220
6. 231
7. 834
8. 959
9. 450
10. 993
11. 175
12. 001
13. 558
14. 743
15. 845
16. 560
17. 776
18. 563
19. 950
20. 969
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 20
• 21
• 27
• 31
• 34
• 43
• 45
• 50
• 56
• 58
• 59
• 60
• 63
• 69
• 75
• 76
• 80
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 319
2. 787
3. 218
4. 676
5. 354
6. 218
7. 909
8. 647
9. 616
10. 949
11. 719
12. 337
13. 855
14. 287
15. 472
16. 685
17. 262
18. 534
19. 307
20. 828
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 09
• 16
• 18
• 19
• 28
• 34
• 37
• 47
• 49
• 50
• 54
• 55
• 62
• 72
• 76
• 82
• 85
• 87
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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