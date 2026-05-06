“Por ahora, asesorada, no voy a cambiar la decisión que tomé”: Lustemberg sobre rebaja de sanción a anestesista

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo este martes en la Comisión de Salud Pública del Senado que no cambiará la baja de la sanción, de cinco a tres años, a una anestesista, condenada por la muerte de una paciente. La definición de la ministra derivó en renuncias de miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública que determinaron la pena original.

“Por ahora, asesorada, no voy a cambiar la decisión que tomé”, dijo Lustemberg en comisión, según el borrador de la versión taquigráfica, al que accedió El País. La jerarca pidió “confidencialidad” por lo que varias partes de lo hablado no quedaron en actas, lo que es usual en las citaciones a comisiones.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) liderado por Karina Rando resolvió en diciembre de 2024, en base a una resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública por esa fecha, inhabilitar por cinco años a la anestesista que intervino en la operación de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que se sometió a un procedimiento básico para extraerle la vesícula en octubre de 2023, pero quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024.

“En esta paciente y en este procedimiento antestésico-quirúrgico, de mínimo riesgo, si es correctamente realizado, esta es una muerte evitable”, concluye la resolución de la comisión, que determinó la inhabilitación por un período de cinco años, más una obligatoria “reevaluación profesional, por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar al vencimiento del plazo estipulado”, tal como informó El País en febrero de 2025.

En diciembre pasado, la Justicia condenó a la anestesista. Tras un proceso abreviado al que llegó Fiscalía, que implica que los imputados reconocen su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena, la especialista no fue a la cárcel por este caso, sino que quedó sujeta a un régimen de libertad a prueba durante dos años.

La anestesista luego presentó un recurso de revocación contra la comisión honoraria citada, y un recurso jerárquico ante la ministra, indicó este martes en la comisión del Senado este el director de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, tras una consulta del senador nacionalista Martín Lema, de acuerdo al borrador de la versión taquigráfica.

La comisión rechazó la revocación, como informó El Observador, mientras que Lustemberg modificó la sanción original. “Lo que sucedió fue que la ministra confirmó y lo único que modificó fue el quantum de cinco años a tres. Todo el procedimiento, la sanción y sobre todo la reevaluación vinculada a la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar quedó igual. Lo que se modificó fue únicamente el quantum sancionatorio”, explicó Esposto.

“Creo que hay que valorar hasta dónde, ante un recurso jerárquico, discrecionalmente se puede bajar, en lugar de dejar sin efecto el recurso”, respondió Lema, quien aclaró que su planteo era “jurídico” y no una “valoración personal”.

Renuncias

Lustemberg también habló en el Senado en torno a la "renuncia de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública". "Es un proceso judicial que está en curso y nosotros entendimos que tenemos que pedirle a esta comisión y a los parlamentarios que mantengan la confidencialidad en las actas cuando toquemos ese tema concreto", dijo.

La jerarca señaló que tuvo una reunión con representantes de la comisión “hace unas tres o cuatro semanas”, de “mucho respeto entre ambas partes". "Por eso, cuando me enteré por los medios de este cambio de situación, manifesté sorpresa”, dijo.

“No fue lo que conversamos con quienes son integrantes de la comisión, distinguidos profesionales de altísima trayectoria. La verdad es que cuando recibí la notificación, con una nota sin fecha, me sorprendió, porque era la misma que en un primer momento quizás valoraban, pero, reitero, después tuvimos una reunión muy buena en la que dimos nuestras explicaciones”, agregó Lustemberg.

“Por ahora, asesorada, no voy a cambiar la decisión que tomé. Ese día yo la fundamenté y pensé que habíamos logrado un acuerdo de entendimiento de por qué una decisión y otra”, sostuvo la ministra, en alusión a la modificación de la sanción. Integrantes de la comisión indicaron a El País que se enteraron del cambio "de casualidad",en marzo, cuando comenzaron a analizar a la interna cómo reaccionar.

El director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, señaló que “hace unos meses” los miembros de la comisión plantearon una “posible renuncia. “Se hizo una reunión con dicha comisión para saber las razones de ello (...) y luego de eso pasaron unos meses y los miembros de la comisión volvieron a enviar la carta, con fecha 29 de abril, planteando la renuncia”, agregó.

“En este momento, en el procedimiento administrativo, lo que corresponde es pedir que cada miembro se notifique de la renuncia y, por ende, haga efectiva la renuncia. Ese es el proceso en el que estamos”, dijo el titular de la Digese.

“Más allá de la presentación de la carta y los motivos, el procedimiento administrativo requiere –esta es una comisión que hace mucho que está, pero no es un procedimiento que hayamos visto mucho– de la notificación, por lo que estamos viendo cuántos efectivamente renuncian y, por ende, cuántos hay que nombrar”, añadió Márquez.

"Ahora estamos haciendo el procedimiento, como dijo el director General de Secretaría, porque la notificación es individual y la renuncia también lo tiene que ser. Eso es lo que nosotros entendemos y valoro muchísimo el trabajo de los integrantes, pero para poder tener continuidad una comisión que es una referencia muy importante para el Ministerio de Salud Pública tenemos que tener las renuncias de forma individual", sostuvo la ministra.

"Nosotros solo pedimos la información reservada cuando concurrimos a la Comisión de Salud del Senado a la parte que vincula la renuncia de integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública", dijo Lustemberg este miércoles en rueda de prensa en Maldonado. "Con ese tema en especial, estábamos tratando temas vinculados al área judicial, y entendíamos que tiene que tener una reserva", acotó.