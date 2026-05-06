Lustemberg pidió declarar secreta la sesión en Comisión del Senado al referirse a las renuncias en el MSP

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció este martes junto a su gabinete a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde las autoridades brindaron explicaciones de las recientes renuncias en su cartera, que generaron revuelo político dentro y fuera del oficialismo, entre otros asuntos.

El senador frentista Daniel Borbonet dijo a El País que en las preguntas “más sensibles”, respecto a los alejamientos del MSP, la ministra pidió que las respuestas fueran en el “ámbito secreto”, por lo que no se realizó versión taquigráfica, y “todas las respuestas que se dieron no pueden darse a conocer”, agregó.

En tanto, el senador nacionalista Martín Lema señaló a El País que insistió a las autoridades citadas de que antes de mantener la exposición reservada, que se escucharan las preguntas de los legisladores, para que quedaran en actas públicas, y que el MSP luego evaluara qué temas declarar como asunto secreto, o no.

“El tema de las renuncias fue uno de los temas que ocupó gran parte de la reunión. Fue explicada desde el punto de vista jurídico por los jerarcas correspondientes”, dijo el senador blanco Carlos Camy en rueda de prensa. Esto respecto a las recientes renuncias en la Comisión Honoraria de Salud Pública tras la modificación por parte del MSP de una sanción, de cinco a tres años, impuesta hace más de un años a una anestesista tras la muerte de una paciente.

“No nos quedó del todo claro lo planteado en este tema. Seguramente haya alguna solicitud de información complementaria que vamos a estar impulsando conjuntando con el senador Lema en la materia”, agregó Camy en rueda de prensa. Respecto a qué aspecto no quedó claro, el senador apuntó que las renuncias “son parte” de la evaluación del gobierno, aunque estas "no solamente fueron tempranas sino que ocuparon el 70% de la Comisión Honoraria de Salud Pública”, añadió.

Camy puso hincapié en conocer más de “cómo se siguieron los procedimientos jurídicos”, en alusión a que hubo cuestionamientos desde la comisión citada de que la cartera no les anunció la modificación de la sanción, la cual se enteraron meses después, lo que derivó en posteriores renuncias. “Queremos tener más información para tener un juicio terminado en el tema”, remarcó.

Fuentes de la comisión coincidieron a El País que la instancia fue particular ya que, en simultáneo, el Plenario de la Cámara de Senadores analizaba el proyecto de ley de la senadora frentista Blanca Rodríguez para crear un comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia, lo que hizo que varios senadores integrantes de la comisión entraran y salieran en varias ocasiones. La comisión evaluará si vuelve a citar a Lustemberg por varios asuntos que quedaron pendientes.

La sesión se extendió por unas tres horas ya que la ministra comunicó que desde Presidencia la habían convocado, previo al anuncio de la reactivación de la alerta roja para personas en situación de calle, antes del ciclón extratropical pronisticado por el Instituto de Meteorología (Inumet). Lustemberg, en tanto, se retiró del Parlamento sin hablar con la prensa.

Las renuncias en la comisión honoraria, que tenía 13 miembros de un total de 15 debido a dos vacantes, se sumaron al alejamiento de Fernanda Nozar y de Gilberto Ríos, como directora y subdirector, respectivamente, de la Dirección General de Salud (Digesa) del MSP, y del exdirector de Inmunizaciones, Steven Tapia Villacis.

En el interín, también hubo cambios en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Daniel Olesker renunció a la vicepresidencia del prestador para convertirse en subsecretario de Industria. Esto derivó en que la vocal Marcela Cuadrado pase a ocupar el cargo de Olesker, y se incorpore Carlos Valli, actual director departamental de Salud de Montevideo, como vocal de ASSE.