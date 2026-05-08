Nueva peli de Star Wars

Para los fanáticos de Star Wars, este 21 de mayo llega a los cines The Mandalorian and Grogu. Esta entrega de Lucasfilm cuenta con la dirección de Jon Favreau y la trama es una continuación de la serie The Mandalorian en forma de película. Tras la caída del imperio, los señores de la guerra imperial siguen dispersos por toda la galaxia, mientras la Nueva República intenta proteger todo lo ganado en la Rebelión, para ello reclutará al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (interpretado por el gran Pedro Pascal) y su joven y tierno aprendiz: Grogu