Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Veo Veo

Nueva peli de Star Wars

Clara Avellino
08/05/2026, 03:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Star Wars: The Mandalorian & Grogu
Star Wars: The Mandalorian &amp; Grogu
Netflix

Para los fanáticos de Star Wars, este 21 de mayo llega a los cines The Mandalorian and Grogu. Esta entrega de Lucasfilm cuenta con la dirección de Jon Favreau y la trama es una continuación de la serie The Mandalorian en forma de película. Tras la caída del imperio, los señores de la guerra imperial siguen dispersos por toda la galaxia, mientras la Nueva República intenta proteger todo lo ganado en la Rebelión, para ello reclutará al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (interpretado por el gran Pedro Pascal) y su joven y tierno aprendiz: Grogu

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar