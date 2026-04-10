Rosas tibias de manzana con crema de quesos

1 lámina de masa de hojaldre

2 manzanas rojas o rosadas

30 g de almendras tostadas

Para la crema de quesos

50 g de queso feta

60 g de ricota

2 cdas de crema

Pimienta negra

Para la salsa de mostaza y miel

2 cdas de mostaza Dijon

1 cda de miel suave

2 cdas de crema o yogur natural

Unas gotas de jugo de limón

1. Precalentar el horno a 180°C. Lavar las manzanas y cortarlas sin pelar en láminas muy finas, de preferencia con mandolina. La piel se conserva para aportar color y ayudar a que el efecto de “rosa” sea más definido.

2. Colocar las láminas en agua caliente durante un minuto para que se vuelvan flexibles y se puedan enrollar sin quebrar. Escurrir y secar suavemente sobre papel o un paño limpio.

3. En un bowl, preparar la crema de quesos mezclando la ricota, el queso feta desmenuzado, la crema y una pizca de pimienta negra. Trabajar con una cuchara o espátula hasta obtener una mezcla homogénea. Esta crema debe tener sabor, pero no resultar pesada.

4. Aparte, mezclar la mostaza Dijon, la miel, la crema o yogur y unas gotas de limón hasta obtener una salsa lisa, cremosa y equilibrada, con un dulzor sutil.

5. Estirar la lámina de hojaldre y cortarla en tiras de cuatro centímetros de ancho. Si el hojaldre está muy blando, enfriar unos minutos antes de manipularlo para que conserve la forma.

6. Sobre la mitad superior de cada tira, acomodar las láminas de manzana superpuestas, de modo que sobresalgan apenas del borde, para formar los pétalos de la rosa.

7. Disponer una pequeña cantidad de la crema de quesos a lo largo del centro de la tira, cuidando de no excederse para que no rebalse durante el enrollado.

9. Doblar la parte inferior de la masa sobre el relleno y enrollar con suavidad desde un extremo hasta formar la rosa. Ajustar la base para mantener la forma, sin comprimir demasiado.

10. Colocar cada rosa en un molde de muffin o cápsula rígida, y hornear por 25 a 30 minutos. El hojaldre debe quedar dorado, cocido y crocante. Si las puntas de la manzana toman demasiado color antes de tiempo, cubrir con papel aluminio hacia el final.

11. Entibiar antes de servir y presentar las rosas acompañadas con la salsa suave de mostaza y miel como base o al costado. Decorar con almendras tostadas y picadas para aportar un toque crocante.