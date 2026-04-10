Todo para la pesca

Señuelos, reels, organizadores, bolsos, y todos los accesorios necesarios para vivir la gran aventura outdoors se dan cita en el nuevo local de Goldenfish, en Pocitos. La firma comenzó en redes sociales hace ya siete años y no tardó en captar el interés de los pescadores con su amplio repertorio. Con el tiempo la firma de Federico Pino se desarrolló al punto de convertirse en el importador directo de tres marcas de primer nivel. Hoy, la nueva tienda es un punto de referencia para el público amigo de la casa, donde se suelen compartir experiencias, además de conseguir regalos e insumos para pesca, camping, parrilla y demás, para los entusiastas de las actividades al aire libre. De lunes a viernes de 15:00 a 20:00, y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Avenida Brasil 3125, local 001. Instagram/@goldenfish.uy